陸去年累計減免專利商標費用高達近80億人幣 11:192020/04/23 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《中國網》報導，大陸國家知識產權局局長申長雨23日表示，去年全年大陸累計減免專利商標相關費用達79.3億人民幣，知識產權強省、強市、強企建設加快推進，新增試點示範城市18個、試點示範縣88個、試點示範園區35個、優勢示範企業2239家；大陸全國版權示範工作也穩步推進，新增全國版權示範城市2個、版權示範園區（基地）8個、版權示範單位69家。 (旺報 ) #大陸 #城市 #園區 #全國 #知識 也許您會感興趣 推薦閱讀 高德Q1報告：陸近7成城市擁堵恢復去年90％ 03:122020/04/19 兩岸 疫鄉苦中作樂 陸留學生扮自媒體 04:102020/04/20 焦點新聞 嘉縣馬稠後園區二期產業用地 6月底公告標售 17:052020/04/20 生活 早上才要求參觀電廠 老婦中午被發現溺斃生態園區 17:102020/04/20 社會 工商社論》大陸經濟要先蹲後跳需外部助力 04:102020/04/21 財經要聞 新聞分析》新冠肺炎襲捲全球之際！教宗訪武漢 恐升高對立 04:102020/04/21 兩岸要聞 馬稠後園區二期地 6月公告標售 04:102020/04/21 地方新聞 盛松成：看好陸經濟轉危為機 全年GDP或達3％ 14:102020/04/21 兩岸 下一個張經義 在陸台師小心了 04:092020/04/22 焦點新聞 廣越大陸各廠 全面復工 04:102020/04/22 證券．權證 兩岸熱門新聞 金正恩真的沒事啦！陸官媒首闢謠 - 兩岸 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 入境北京廈門隔離21天、廣西28天 台商嘆隔離到懷疑人生 - 兩岸 - 旺報 張亞中開聲援張經義記者會 將募款協助張經義繳「罰款」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。