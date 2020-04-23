《中國網》報導，大陸國家知識產權局局長申長雨23日表示，去年全年大陸累計減免專利商標相關費用達79.3億人民幣，知識產權強省、強市、強企建設加快推進，新增試點示範城市18個、試點示範縣88個、試點示範園區35個、優勢示範企業2239家；大陸全國版權示範工作也穩步推進，新增全國版權示範城市2個、版權示範園區（基地）8個、版權示範單位69家。

(旺報 )

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