行政院強推酷碰券，不過國民黨上午公布「經濟紓困民調」，發現在發現金、減稅等各種作法中，酷碰券支持度竟陪未座，竟僅0.9％，且有33.9％民眾認為應發放消費券或現金。民調也顯示逾92％民眾認為新冠肺炎疫情已實質影響台灣經濟，有62％民眾自己或家人收入減少。而針對現行紓困補助政策，有近63％民眾搞不懂，且僅2％民眾提出紓困補助申請，顯示現行紓困補助方案根本無法達到實質紓困的效果。

文傳會主委王育敏指出，根據民調顯示，有高達33.9％的受訪者認為紓困補助應該發放消費券或現金，而現在蔡政府推動的酷碰券，僅僅只有0.9％的支持度，證明國民黨所提發放現金的訴求，才是真正符合民意、照顧人民的妥善政策，王育敏呼籲蔡政府應該苦民所苦，不要再一意孤行錯誤的紓困政策。

民調結果如下：

一、紓困補助方案中，「發消費券 (現金)」支持度33.9％，「酷碰券」支持度僅0.9％。

針對新冠肺炎疫情造成國人經濟困難，蔡英文政府擬訂紓困補助政策，疫情期間補助勞工薪資紓困，疫情結束後則發放酷碰券刺激消費，而國民黨則提出應統一發放現金，避免有多數國人無法受到紓困補助照顧。根據國民黨民調顯示，國人高達 33.9％支持發放消費券 (現金)、23.4％支持補貼員工薪資、22％支持減稅、6.9％支持無息貸款，而支持發放酷碰券的比例僅有0.9％。

二、七成國人擔心新冠肺炎疫情擴大傳染。

針對國人是否擔心新冠肺炎疫情會擴大傳染，受訪者中有39.6％表示有些擔心、32％表示非常擔心，而不太擔心的比例為20.5％、完全不擔心僅有5.5％，顯示我國超過七成民眾，仍對新冠肺炎疫情表示憂心，認為有持續擴大傳染的疑慮。

三、九成二國人認為新冠肺炎影響台灣經濟。

針對新冠肺炎對我國經濟之影響，受訪者認為有些影響的比例為30.2 ％、認為影響很大的高達62.5％，而認為不太影響的比例為4.2％、認為完全沒影響的僅有0.5％，顯示我國超過九成民眾，認為新冠肺炎確實影響到台灣整體經濟。

四、六成二國人擔心疫情影響家庭或個人收入。

在新冠肺炎影響下，國人普遍擔心未來自己或家人的經濟收入，可能因疫情影響而減少，民調顯示32.2％受訪者有些擔心、30.6％受訪者非常擔心，而不太擔心的比例為20.3％、完全不擔心的比例僅15.3％，可見國人普遍擔憂家庭收入減少。

五、六成國人不清楚現行紓困方案。

雖然蔡政府以提出經濟紓困方案，但是國人普遍不清楚紓困辦法，根據調查顯示，46.3％受訪者不太清楚紓困辦法、16.4％完全不清楚，而非常清楚的比例僅10.8％、有些清楚的比例則為23.2％，顯示目前紓困方案的宣傳力度不足，超過六成國人搞不懂紓困辦法。

六、僅有2％民眾提出紓困補助申請。

目前紓困補助方案，全民無法受惠，民調顯示高達96.4％受訪者沒有提出過紓困補助，有提出紓困補助的比例僅2.0％。可見現行補助方案過度集中特定產業，多數國人根本無法受惠。

七、僅三成二國人認為600億特別預算足夠。

針對政府編列600億特別預算是否足夠，民調顯示未表態者高達43.6 ％，而認為有些足夠及非常足夠比例為32.6％、認為不太足夠及完全不足夠的比例則為23.9％，顯示國人普遍不了解紓困補助成效，對紓困補助無感。

八、六成國人支持暫停第二階段前瞻計畫，將4400億元經費用於振興國內經濟。

針對「暫緩第二階段前瞻計畫，將4400億元經費用來振興國內經濟的主張」，民調顯示3.1％受訪者表示非常贊成、29.1％有些贊成，僅有13.3％表示不太贊成、4.5％完全不贊成，顯示對於該項主張，國人普遍支持暫停第二階段前瞻計畫。

九、五成二國人支持在野黨應該監督政府紓困預算。

針對新冠肺炎疫情延燒過程中，在野黨對紓困預算持續提案監督之做法，認為在野黨應該監督政府紓困預算的比例高達52.8％，僅有29％認為在野黨應該全力支持政府紓困方案，顯示目前國民黨積極監督政府預算執行成效之作法，符合多數民意。

這項調查是國民黨委託台灣優勢客服科技 (股)公司，於本月18至19 日，以隨機抽樣全台22縣市住宅電話訪問，有效樣本1068(人)，在95 ％信心水準下，抽樣誤差為±5.6個百分點。

(中時 )