新北周一舉辦擴大管制兵棋推演，台中跟高雄也紛紛跟進，桃園市長鄭文燦23日表示超前一步、兩步都可以，超了非常多步反而前面階段被忘記，他認為現階段應該聚焦大型社區群聚感染該如何處理、未來擴大到非醫院篩檢的能量如何，預告桃園將推動社區篩檢站，將以萬人為單位，在活動中心、衛生所等適當地點擴大普篩能量，「超前部署不是為了超車或突顯，是為了對現在防疫工作有幫助！」

鄭文燦說，超前部署主要針對未來可能風險模擬演練，讓大家知道標準作業程序，直言：「超前一步、兩步都可以，超了非常多步反而前面階段被忘記！」

鄭文燦認為，從其他各國嚴格的封城，是停止所有社會活動，包括政府機關運作跟民間經濟活動，都會受到很大影響，但至今沒有明確定義，直言各縣市政府封城演練不是只有交通疏散，強調現在已有很多非封城的減少社會活動對策，大家都可以討論如何真正超前。

鄭文燦也提到，桃園率全國之先醫院停止探病、防止院內感染，護理之家和長照機構停止探視、防止群聚感染，社區防疫演練跟護理之家防疫演練都是中央指定桃園示範，實名制洽公市民卡身分證雙軌制也推動順利，這些都是桃園已經執行過的超前部署，防疫物資上也整合包括各種防護衣和口罩的廠商，提供給醫療院所，讓防疫物資充沛無虞，桃園都走在前面。

鄭文燦表示，他22日已邀集醫師公會、牙醫師公會跟診所協會，舉行防疫會議，會中達成共識，目前正在研擬，預計下周防疫會議可以宣布「社區篩檢站」的標準作業程序，包括場地的配置，原則上會以幾萬人口為一個單位，萬一有大規模社區感染或傳播的時候，可以讓居民就近到篩檢站去篩檢，他也坦言裡面還牽涉到醫護人力的調配、醫院篩檢的量能，以及普篩的設計。

鄭文燦說，台灣正在擴大普篩的量能，尤其是韓國普篩設計模式是成功的，因此現階段目標將放在社區篩檢站的防疫演練，希望能夠讓市民安心，若未來真的社區發生疫情的時候，每一個篩檢站的設置，可以有完整的作業程序。

(中時 )