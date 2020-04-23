國際油價在連兩日重挫後，22日大幅反彈，美國原油期貨大漲19%，因石油輸出國組織（OPEC）有可能會進一步減少供應，布蘭特原油6月期貨22日收漲1.04美元，漲幅5.4%，結算價報每桶20.37美元。油價反彈終於讓連日大跌瀕臨下市風險的元大S&P原油正2（00672L），及街口布蘭特油正2（00715L)兩檔槓桿ETF鬆口氣，早盤止跌反彈逾10個百分點。

不過，該兩檔槓桿ETF的盤中溢價仍然偏高，元大S&P原油正2今早淨值約0.56元，市價2.3元，溢價仍高達310%；至於街口布蘭特油正2今早淨值約1.64%，而市價4.26%，溢價約162.9%。

街口投信昨天公告：「街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金」已向金融監督管理委員會申請於109年9月30日前，豁免基金平均單位淨資產價值跌幅達一定比率，須終止期貨信託契約之規定。

昨天收盤，元大S&P原油正2跌41%、街口布蘭特油正2跌35%，分別創下個股單日最大和次大跌幅。該兩檔ETF屬槓桿型商品，容易受到市場消息面影響，昨天元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2兩檔槓桿ETF，一開盤就暴跌兩成，午盤跌幅雙雙加大，溢價也離奇飆升。其中，元大S&P原油正2最高時一度溢價500%，代表投資人以6元價格搶1元的股票，而今天溢價雖然縮小，但仍高達310%，槓桿的倍數仍然很高。

(時報資訊)