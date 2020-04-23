富邦金(2881)旗下台北富邦銀行今宣布，申設澳洲雪梨辦事處已獲金管會核准，北富銀的海外布局可望再添新生力軍。富邦金3月自結稅後純益81.24億元，較去年同期大幅成長83%。累計首季稅後純益229.43億元，EPS為2.24元，截至3月底，富邦金淨值逾5000億元。

北富銀表示，澳洲政經環境穩健、法規健全且監管嚴明，聯貸市場規模可觀，稅制架構亦有利於海外銀行參與其國際聯貸，於澳洲第一大城雪梨設立據點不僅可深入了解當地市場、產業發展及商情，並可蒐集並評估當地金融相關產業資訊如銀行、證券、保險或Fintech等並進行互相交流與觀察，以探詢未來合作事項或投資商機。

富邦金表示，北富銀以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景，積極擴大全球布局，為台商接軌國際的最佳金融夥伴。目前北富銀在台、港、中、越、星、印尼等國家皆已設有服務據點，這次將觸角延伸至澳洲，則希望能將各地金融資源進一步相互串聯，形成更綿密完整的泛太平洋金融服務網，針對台商經營需求及當地產業發展進行更廣泛的區域整合，全方位滿足企業夥伴在資金、投資、避險及財務等各層面的金融需求，提供完整優質的跨區金融服務，與企業夥伴及當地產業攜手共創三贏。

(時報資訊)