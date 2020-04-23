美國預計新一輪紓困案以及復工復產，加上國際油價大漲，帶動美股四大指數全面收紅，台股開盤也重回到10400點之上，一度回到5日均線，但電子三王盤中漲幅收斂，金控股也普遍開高壓回，台股指數由紅翻黑，盤中上下震盪達到168點，成交金額有放大至1800億元現象。

分析師指出，昨天雖然收下影線，但上檔中長期均線反壓沉重，而本周開始步入高檔回檔，日指標高檔下彎，短線漲多技術性修正壓力仍在，且美股科技股財報將陸續出爐，油價還是有不確定因素，盤勢仍處於震盪。

目前美股維持反彈格局，有利於台股壓回支撐。此外，外資短暫調節導致台股反彈結束拉回，但美國新增確診人數未再持續創高，全球疫情風險將緩步走低，並且台股中小型股維持相對強勢，顯示市場信心仍維持正向，因此短線震盪拉回時應避免過度恐慌，今天若帶量出現黑K上影線，不妨等待指數量能縮減再佈局，預期月線附近為短線支撐觀察。

(時報資訊)