新冠肺炎全球來勢洶洶、變化莫測！台中市長盧秀燕23日指出，市府預計本周六上午採取正式演習「有備無患」，採取「最壞的打算、最好的準備」！目前尚未到封城鎖國的那一天，但有備無患總比沒有準備要好，站在政府的立場必須要做好萬全準備，大家不用驚恐，市府是「有備無患」而已。

盧秀燕指出，隨著疫情變化，市府至今已召開19次防疫會議，並以「全民防疫整備與管制」為題召開3次專案會議，預擬全民防疫的整備與管制作為，近期台灣發生敦睦艦隊群聚感染，使得疫情發生變化，台中防疫工作要持續前進強化。

盧秀燕強調，市府已舉辦過兩次的兵棋推演，藉由整合資源、擴大管制，推進各單位防疫作為，全力防堵疫情，並依中央防疫規範與指示，適時調整台中防疫作為，必須要正式的演練大家比較放心。

針對敦睦艦隊官兵造成疫情破口，影響商家生意，中市府是否會向中央求償？

盧秀燕表示，我們現在地方政府最重要的工作當然就是補破網，收拾善後是我們最重要的工作，至於理賠應該由中央統一的決定，如果中央不統一決定，地方政府自己去的話，他也不可能只答應這個城市，不答應那個城市，所以我相信後續的這一部分，很可能還是要中央統一的規定，站在我們地方的立場，以台中市政府來講，我們現在就是趕快去收拾善後，補破網，這個比較重要。

(中時 )