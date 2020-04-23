受新冠肺炎疫情所影響，建商1~2月推案還是很積極、但3月起開始龜縮，使得單季呈現「開高走低」格局，不過首季推案量還是呈現爆炸量。

據住展雜誌今（23）日公布的統計顯示，北台灣今年Q1預售新屋推案量累計達2,709.23億元，較去年同期大增近700億元，年增幅超過成。

住展雜誌研發展何世昌表示，雖然今年Q1籠罩在疫情之下，但北台灣卻出現推案量、房價齊揚的好光景，主要是以往有SARS經驗，市場免疫力較強，並未被肺炎疫情一擊就倒，不管買方或賣方都還在觀察疫情的影響力，所以Q1房市還處於馬照跑、舞照跳的氛圍中。

國內疫情雖在1月就已經爆發，但初期並未對賣方造成多大打擊。由於今年1月~2月建商推案意願仍高，光是前兩個月推案量就接近2千億元，較去年同期暴增逾千億元。到了3月，疫情衝擊才開始浮現，導致3月單月推案量較去年同期暴跌逾三成。

雖然今年3月推案量驟減，但因1月、2月量增幅度甚大，北台灣Q1累計推案量仍呈現正成長，達到2,709.23億元，創下2015年以來、近六年同期新高。

(工商 )