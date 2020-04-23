高雄市長韓國瑜日前披露，敦睦艦隊部分官兵拒絕市府疫調，網友卻狂罵韓國瑜，認為檢疫所內的官兵採檢結果是陽性，高市府何必堅持疫調？韓國瑜23日表示，因擔心「一採陰、二採陽」的可能性，才需要掌握官兵們下艦後行蹤，但目前還有24名官兵不願接受疫調，若今日下午5時前仍然拒絕，高市府將會採取強勢作為，依法開罰6萬至30萬元。

敦睦艦隊群聚感染新冠病毒，事件爆發後高市府對磐石艦上官兵進行電話疫調，不料最初竟有92名官兵拒絕配合，高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，檢視疫調錄音檔，這些官兵多以任務有機敏性、上級未交代能對外說明為由，拒絕接受市府疫調。

高市要求官兵接受疫調，掀起輿論爭辯，有人支持市府超前部署，但也有人質疑，目前中央政策是對確診者才進行疫調，況且這些檢疫所內的官兵，先前採檢結果均呈現陽性，高雄市政府何必堅持做疫調，罷韓領銜人之一陳冠榮更痛批韓國瑜「草包防疫」。

韓國瑜23日上午在市府主持疫情記者會，特別解釋因為新冠肺炎病毒很狡猾，過去曾多次出現「一採陰、二採陽」案例，因此即使採檢陰性也不能大意，高市府秉持超前部署謹慎態度，希望盡快掌握這些官兵下艦後的足跡行蹤，以進行後續防疫作業。

韓國瑜表示，經過多日溝通，海軍司令部已陸續通知官兵配合市府疫調，但至目前為止，仍有24人拒絕，他強調，市府會持續與這24名官兵聯繫，但如果23日下午5時之前對方還是拒絕疫調，市府將開罰。

高市衛生局長林立人補充，依據的法條是《傳染病防治法》第43條，「傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙」，違反可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，除了24名官兵仍拒絕疫調外，目前敦睦艦隊所屬官士兵、生員還有51人沒接電話、23筆聯繫資料錯誤等待中央協助校正中。

(中時 )