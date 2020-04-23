台科大設計系學生設計「偷丟垃圾、神明在看」的土地公立體海報。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大設計系黃譯萱、黃品晴設計抗菌洗手輔助裝置「Drodroo」，讓洗手變有趣。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大設計系團隊在餐廳透明隔板上貼上逗趣的墨鏡造型貼紙。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大設計系學生江弈辰(左)、張皓評(右)，設計一系列可供民眾自行DIY製作的海報「阿中在看你」。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

新冠肺炎疫情造成社會恐慌，台科大學生江弈辰、張皓評畢業作品城市OK蹦，透過設計解決問題，讓城市更美好。嚇阻亂丟垃圾的「偷丟垃圾、神明在看」以及提醒帶上口罩的「阿中在看你」立體海報，只要幾分鐘就能完成眼神能跟著走的立體海報，不但能減少城市亂丟垃圾量，也能成為防疫神器提醒民眾帶上口罩，增添許多趣味性。

「阿中在看你」是一系列可供民眾自行DIY製作的海報，靈感來自於街頭巷弄的土地公海報，在新北市有許多為了嚇阻民眾亂丟垃圾，由清潔隊或里長在電線杆上或牆上張貼的神明告示海報，成功大幅降低亂丟垃圾的現象。為了加強被盯著看的感覺，台科大同學特別設計這款「偷丟垃圾、神明在看」的土地公立體海報，海報中人物的視線會隨著不同視角產生變化，製造走到哪都被緊盯著看的感受。

因應防疫設計，又設計了陳時中「防疫優先、請戴口罩」、唐鳳「請勤洗手、多消毒」以及山姆大叔「PUT YOUR MASK ON」總計四款立體海報，可免費供一般民眾上網下載，只要幾分鐘在家DIY剪貼，填寫海報文字，簡單又具互動效果。(製作方式教學影片連結https：／／youtu.be／JQoLuD0K-Fk)

台科大餐廳率先使用透明防疫隔板，現在餐廳也大多設有透明隔板，但朋友間還是習慣並肩著坐，為了增加人們對坐的意願，在透明隔板上貼上逗趣的墨鏡、貓耳朵等造型貼紙，坐在彼此對面就可以看到這些搞笑造型。這些防疫小設計，都希望讓疫情緊繃已久的大家能會心一笑。

此外，台科大另外一組同學的抗菌洗手輔助裝置「Drodroo」，是由設計系黃譯萱、黃品晴共同設計，利用抗菌不銹鋼材料，設計出造型可愛的洗手輔助裝置，可連接在一般的水龍頭，只要轉動裝置摩擦表面抗菌不鏽鋼，不用肥皂也能帶走手上細菌，讓洗手變有趣，提高孩童洗手意願，幫助小朋友保持手部清潔。

黃譯萱表示，要讓小朋友落實正確洗手步驟有一定困難，為了讓小朋友願意洗手、喜歡洗手，她們將洗手輔助裝置打造成玩具的造型，讓小朋友可以觸摸並轉動裝置，過程中手上的細菌透過抗菌不鏽鋼，達到清潔的效果。

(旺報 )