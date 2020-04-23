據路透報導，消息人士指稱，大陸國有能源企業中國石化正與新加坡石油巨擘興隆貿易公司進行初步談判，擬向後者收購一處石油倉儲碼頭的股權，興隆是亞洲最大的獨立貿易商之一。

據路透報導，興隆4月14日對銀行陳述，該公司對23家銀行的欠款總計38.5億美元，已經向一家新加坡法院申請推遲償債。

(旺報 )