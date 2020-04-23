陸中國石化 擬收購新加坡石油碼頭股權 11:192020/04/23 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國有能源企業中國石化擬向新加坡石油巨擘興隆收購一處石油倉儲碼頭的股權。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，消息人士指稱，大陸國有能源企業中國石化正與新加坡石油巨擘興隆貿易公司進行初步談判，擬向後者收購一處石油倉儲碼頭的股權，興隆是亞洲最大的獨立貿易商之一。 據路透報導，興隆4月14日對銀行陳述，該公司對23家銀行的欠款總計38.5億美元，已經向一家新加坡法院申請推遲償債。 (旺報 ) #新加坡 #石油 #路透 #銀行 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 找嘸買家 美油商被迫關油井 04:092020/04/19 全球財經 銀行業去年平均年薪 平安薪情最好 04:102020/04/20 全球財經 民營銀變相抽銀根 公股變難民營 04:102020/04/20 金融．稅務 中油：汽、柴油分別調降0.9、1元 04:102020/04/20 產業．科技 民營銀變相抽銀根 公股行庫如難民營 04:102020/04/20 生活新聞 《金融》兆豐銀續任「外幣結算平台」美元清算銀行 17:052020/04/20 財經 央行發布兆豐銀行續任「外幣結算平台」美元清算行 17:452020/04/20 財經 防倒債 美銀行業備妥350億美元銀彈 04:102020/04/21 全球財經 歐央建議設壞帳銀行 歐盟反對 04:102020/04/21 全球財經 疫情催化 元大數位客群大增 04:102020/04/21 金融．稅務 兩岸熱門新聞 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 入境北京廈門隔離21天、廣西28天 台商嘆隔離到懷疑人生 - 兩岸 - 旺報 陸人民日報：善於化危為機 捕捉創造機遇 - 兩岸 我親見的大陸人改變 - 兩岸藝文 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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