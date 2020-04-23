敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，敦睦艦隊究竟去過哪裡？感染源頭為何？甚至傳出有「機密任務」，各界都在追查真相。不過蔡英文總統、國防部長嚴德發異口同聲「不方便公開講」，更顯神秘。前立委陳學聖表示，請軍方立馬交出航海日誌，不准拒絕，真相才能大白！

陳學聖今（23日）在臉書發文，要求軍方「交出航海日誌！」，他表示，「不管有什麼【機密任務】、【神秘航程】或【難言之隱】……，就請軍方立馬交出航海日誌，不准拒絕，這才是小英總統講的誠實面對，真相才能大白！」。

海軍出身的陳學聖表示：「什麼是航海日誌？我們老海軍或跑過船的都知道，依海事服務網說明：航海日誌(Log Book)是船舶航行和停泊的工作記錄文件。它記載著船舶航行和停泊時的條件和遇到的情況，以及船員為保證船舶安全所採取的一切措施。

航海日誌是反映船舶運輸生產過程及其指標的最重要的原始記錄和統計資料，也是分析總結經驗時不可缺少的重要依據。」

陳學聖指出，「只要軍方交出航海日誌，就知道遠訓艦隊去過哪裡？作過什麼？誰下過什麼命令？誰讓官兵提前結束檢疫下船……，不用為難誰，就讓證據來說話。」。

他更建議立法院國防外交委員會召開秘密會議，讓軍方不能用「機密外洩」為由拒絕。「否則委員會再怎麼質詢，只是演講比賽，話語權都在執政者手上，你怎麼擠，永遠擠出來的，都只會是政府想告訴你的，真相永遠不會大白！」。

更嗆「小英博士論文那麼簡單的事，為何要30年後才解密，不就是如此！」。

(中時電子報)