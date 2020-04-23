「亞洲舞王」羅志祥(小豬)外型帥氣、舞藝精湛，加上幽默風趣，是不少人心中的男神代表，而他出道後情史也很精彩，和他傳過緋聞的對象，各個都是「女神」，不過他曾被白龍王要「戒色」10年，所以即使緋聞不斷，也都沒對外公開戀情，卻在2015年公開認愛周揚青，破了色戒。

羅志祥和Makiyo、愷樂曾傳戀情。(圖／本報系資料照)

小豬和蔡依林、Makiyo、楊丞琳、Selina、李毓芬、蝴蝶姐姐、林心如等女神傳過緋聞，其中和Makiyo、歐漢聲（歐弟）3角關係最為津津樂道，當時歐弟去當兵，把女友Makiyo託付給小豬，沒想到之後卻爆出兵變，更慘的是Makiyo新歡就是羅志祥，但交往2年多，他始終以「好朋友」稱呼，直到4年前，Makiyo才認了這段情。

另外，小豬和愷樂(蝴蝶姐姐)也多次傳出緋聞，更有當過他潮牌店的店員爆料，兩人交往中，不過羅志祥始終沒認，表示兩人關係就像兄妹，之後也不避諱把愷樂簽入自己公司。其實，之前就傳出，小豬2007年到泰國見白龍王，被警告要像劉德華學習，不沾染女色10年，才能演藝事業長紅。

所以這段期間，他不管有多少緋聞，他似乎都「聽話」沒公開，直到2015年認愛周揚青，才破了色戒，不過，他在節目說過，純粹是因為宣傳掰的，之後坦言確實有得到「戒慾」的警告，但沒有明確說是10年，更在活動直言「我是個好色的男人，如果為了紅10年而不談戀愛，我寧可不要紅！」

(中時電子報)