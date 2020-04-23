海軍敦睦艦隊爆發官兵染疫，感染源仍未知，國軍防疫是否出現漏洞、是否隱瞞疫情，也是外界關注焦點。前海軍艦長呂禮詩先前曾勸告小心防疫，沒想到卻被當耳邊風，如今出現官兵確診，也讓他感嘆「一切都晚了！」

國防部指出，康定艦因疫情考量，取消民眾登艦參訪，僅在碼頭舉行歡迎儀式、拜會總統、升旗典禮等，行程也採分批、分地團進團出的方式進行，同時考量帛琉當地0確診，除拜會、戶外體運活動及表演未戴口罩，其餘全程配戴口罩。

呂禮詩在臉書感嘆，「第一時間過了，一切都晚了！」自己在事發第一時間就看過這些照片，但涉及個人肖像權及國軍對於機密的認定，無法提供，這也是為什麼在接受媒體訪問時，一再呼籲國防部及海軍司令部提供照片，讓國人知道敦睦支隊除在戶外的官方訪問、表演及球類友誼賽外，都是有戴口罩的。

不過，在敦睦艦隊確診爆發前，國內已多天無新增病例，呂禮詩沒想到，破口竟出現在軍紀嚴明的國軍，軍方高層將他的善意勸告當耳邊風、甚至打臉，結果地方疫調反證自己是對的，「整個社會的不諒解、就是這樣形成的」。

(中時電子報)