旅行業營運近期受疫情衝擊，不少觀光界人士直喊恐現旅行社倒閉潮。交通部觀光局統計近3年旅行業停業解散狀況，前年1至3月共15家、去年同期共10家、今年同期則是19家，觀光局強調，從近3年變化來看，並無大規模停業及解散情形。

根據觀光局統計，2018年3月份共有3034家旅行社，當年1月至3月間有0家辦理停業、15家解散；2019年同期有3085家旅行社，5家停業、5家解散；2020年同期有3152家旅行社，10家停業、9家解散。

觀光局表示，已推出各項旅行業紓困措施，包含：人才培訓、營運及薪資補助、停止出入團補助、入境旅行社補助、陸團提前離境補助、貸款協助及利息補貼等方案，協助產業度過難關，穩定員工就業。

觀光局基於旅行業的主管機關，積極給予紓困協助及輔導，若個別旅行社因公司營運策略或商業考量，可依《旅行業管理規則》相關規定申請停業一年或解散，所以屬於市場機制範疇。

(中時 )