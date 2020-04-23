中央疫情指揮中心21日宣布，因應防疫需求，幫傭、看護等社福類型外籍移工，集中檢疫所暫停收住2周；新北市勞工局長陳瑞嘉今表示，該政策形同「軟性凍結」社福類移工入境，但目前國內仍有照顧需求，建議中央適度開放床位；市長侯友宜表示，體諒基層有需求，但尊重中央決定，一切以防疫為優先。

中央疫情指揮中心17日宣布，16日起入境的外籍移工，應居家檢疫14天；其中幫佣、看護等類型的社福類移工，須統一入住政府安排的集中檢疫場所，工廠作業產業類的外籍移工，檢疫場所維持由雇主、仲介公司辦理，雇主須按照規定提出「居家檢疫計畫書」申請。

新北市府今上午召開新冠疫情應變會議，會中陳瑞嘉指出，21日起因疫情升溫，中央宣布社福類移工暫停收住檢疫所2周，近期不少僱主、仲介都打電話來反映，此舉形同「軟性凍結」移工入境，但國內仍有大量照護需求，盼中央適度開放集中檢疫床位。

陳瑞嘉指出，產業類外籍移工部分，中央規定須提出「居家檢疫計畫書」申請，但迄今相關配套措施均尚未發布，盼能儘速發布。

對此侯友宜表示，畢竟國內仍有照護需求，社福類移工床位問題可向中央反映，但尊重中央決議，一切以防疫為優先；至於產業類外籍移工，考量國內失業率高居不下，鼓勵業者進用本國籍勞工，紓緩國內高失業率，配套措施待中央公布。

(中時 )