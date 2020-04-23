「亞洲舞王」羅志祥與大陸網紅周揚青公開交往多年，愛得相當坦蕩公開，完全顛覆天王過去對私事神秘的態度，一度盛傳即將結婚，沒想到今年初劇情急轉直下，網友起底兩人一反常態互動冰冷，但都未獲得雙方承認，直到今天，女方在微博宣布9年情斷，且貼出給小豬的一封信，揭露會分手，是因為男方屢屢偷吃「天生渣」。

周揚青率先認了與羅志祥分手，更揭露分手原因是因為對方慣性劈腿，包含她不在身邊就約妹，甚至染指自家公司女藝人跟化妝師，還大爆他跟哥兒們找女生們出來「舉行正常人都無法想像的『多人運動』」，這些事情一次又一次發生，最終讓周揚青心死分手，直言舊愛不值得她難過。

而周揚青貼出分手文後，女星閨密愷愷很快在底下留言，語重心長地說：「感謝羅志祥讓我們相識，但也真的替妳開心終於離開了他！妳屬於更值得的，而他配不上！ Love will always surround us」，是在這分手事件中，第一個力挺周揚青的圈內人，而收到閨密留言不久後，周揚青給出了回覆，「愛情中沒有誰配不上誰，只有誰對不起誰，至少他給我留下了你」，短短三句話除了認證彼此的好交情，出奇淡定平靜的語氣，讓眾人一掬同情之淚，為她感到心疼。

(中時電子報)