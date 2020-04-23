海軍敦睦遠航艦隊多名官兵染上新冠肺炎，引發軒然大波，109敦睦支隊長陳道輝少將哽咽表示自己用生命擔保絕無隱瞞疫情，卻遭民進黨立委趙天麟酸「哭哭啼啼不是個男子漢」，引起軒然大波後趙道歉後，網友再度砲轟，「要搶補選市長位毫無謙遜、口不擇言，這咖當市長？省省吧！」。

陳道輝近日接受立委電話質詢，哽咽表示自己沒有隱瞞疫情，更稱自己愧疚到5天睡不著，如果會害到國人，他寧願自己死在海上，卻遭趙天麟大酸「不是個男子漢」，趙天麟隨後也遭起底自己淚灑議場黑歷史。

對此趙天麟在22日晚間於臉書PO文道歉：「軍方輕忽，未落實磐石艦上發燒通報，導致敦睦艦隊出現防疫缺口。但今天質詢部分用詞確實不當，在此致歉」。

但網友普遍不領情，在PTT論壇上仍是砲火不斷，痛批趙天麟要搶黨內補選高雄市長之位，「卻毫無謙遜、口不擇言，腦袋要再教育。這咖當市長？省省吧！」，也有網友直言，「王定宇、陳時中 這兩人的政治敏感度，比他高太多了」「趙錯就錯在罵人在先、還人身攻擊」「為什麼男子漢不能哭，真性情又不是矯情，你趙天麟長那麼大沒哭過嗎？」、「讓趙當市長根本災難」。

(中時電子報)