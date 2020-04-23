計程車司機因為工作性質，每天需要面對形形色色的客人，不久前才發生乘客不願意付車資，用腳狂踢司機的新聞，而這位計程車司機日前接到叫車通知，卻看到令人超害羞的備註，司機頓時手足無措，不知道該不該接受。

這位計程車司機載臉書社團「爆廢公社二館」PO文、並附上照片，有位在北市中山區林森北路的江小姐叫車，系統備註欄寫著「吹X抵車資」，原PO傻眼同時也不知道如何是好，但想到新冠肺炎疫情，為了自身安全「還是收現好了」。

網友看到這種特殊要求，興奮留言狂虧原PO，「如果上車是江先生就好笑了」、「真正的行動支付」、「台灣最美的風景」、「這趟價值千元啊」、「先看到人再決定要不要載」、「小心遇到暴龍妹」。

不過也有網友表示這張照片之前就出現過，聽說後來出現的乘客的確是男性，不論是否真的有這種要求，肺炎疫情期間還是避免親密接觸，保護自己也保護別人。

(中時電子報)