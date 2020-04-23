寶齡富錦(1760)、台康生技(6589)、安(月太)生醫成功開發精準、快速及靈敏的檢測COVID-19抗原快篩試劑，昨向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)遞件申請專案製造許可，激勵今早寶齡富錦、台康生技聯袂漲停鎖死，其中，台康生技漲停排隊買單達23500張，人氣更是火熱，也帶動中化生(1762)、合一(4743)、瑞基(4171)、基亞(3176)、中天(4128)等聯袂大漲，上市櫃生醫指數漲幅都在1%以上，表現強勢。

寶齡富錦成功開發的快篩試劑(Vstrip品牌)是全球少數利用鼻腔檢體且不需任何儀器設備，即可快速偵測出感染者的檢驗試劑，在寶齡、安(月太)生醫、台康聯盟共同努力下，此產品在驗證階段即可在10分鐘內成功偵測出低病毒數量(Viral Load)的新冠病毒，並具有高專一性，不受其他病毒、細菌及藥物干擾。昨日已向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)遞件申請專案製造許可。

合一挾著拿到鉅額全球授權金利多加持，短線股價狂飆，今日無畏自今日起預收款券，並每5分鐘撮合一次，股價開高走高，盤中一度攻上漲停板51.7元，雖未能鎖住，但漲幅仍在9%以上。合一日前宣布新藥授權利多，以5.3億美元（約台幣159億元）與國際大廠利奧製藥及中天上海簽署異位性皮膚炎、氣喘新藥FB825全球授權合約。

(時報資訊)