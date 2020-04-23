在新冠肺炎疫情肆虐下，SK海力士憑藉著強勁的伺服器記憶體晶片業務，今年第一季營收獲利均遠超出市場預期。

SK海力士公布，第一季營收年增6.3%，為7.19兆韓元，優於分析師預估的6.97兆韓元。營業利益年減41.4%，為8003億韓元，遠超出分析師預估的4740億韓元。淨利年減41.1%，為6491億韓元，亦遠超出分析師預估的3690億韓元。

其第一季DRAM晶片出貨季減4%，平均出貨價格較前一季上漲3%；第一季NAND晶片出貨季增12%，平均出貨價格漲7%。

受惠於強勁的需求，第一季伺服器DRAM晶片價格持續上漲。但受到新冠肺炎疫情影響，智慧手機DRAM與NAND晶片銷售下滑。

SK海力士表示，記憶體晶片市場正面臨前所未見的不確定性。智慧手機銷售料將下滑，但中長期而言，伺服器記憶體晶片市場可望成長。若這場大流行病持續時間延長，可能使需求震盪加劇，並打亂生產活動。該公司並表示，今年資本支出將較去年大幅調降的計畫將維持不變。

(時報資訊)