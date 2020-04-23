裕日車(2227)今年面臨兩岸車市銷售都可能比去年下降影響，但因去年獲利攀高，EPS達24.27元，高現金股息殖利率的預期支撐股價穩在230元附近。

第一季台灣車市熱絡的市況逐漸冷卻，4月前20日總新車掛牌數僅12926台，月減33%，年減16.9%，裕隆日產汽車NISSAN品牌加上NIFINITI本月前20日掛牌784台，月減37.7%；今年至4月20日止，雙品牌共掛牌8489台，年減17.2%。

裕日車母公司裕隆日前於法說會中表示，看淡今年兩岸車市。受到COVID-19疫情搗亂，裕隆(2201)預期今年台灣車市規模約42.2萬台，衰退約1.1%，且不排除下半年持續下修。裕隆並估大陸車市今年大減逾2成。

裕隆表示，目前COVID-19疫情持續蔓延，短期勢必衝擊汽車產銷，並打亂零組件供應體系，推估2020年中國大陸整體汽車市場銷量較2019年可能衰退約22.4%，約為2,000萬台。由於裕日車的金雞母與大陸車市連動的關係大，今年營運也恐降溫。

去年，因大陸車市仍有一定之水準，且裕隆日產汽車增持大陸廣州風神汽車效益浮現，去年第四季單季獲利大增，EPS達7.39元，推升2019全年EPS衝上24.27元，穩坐汽車類股每股獲利王座。

法人依裕日車過去幾年約九成的配息率估，今年息值將逾21元，以目前股價230元計，殖利率仍有逾9%之表現。裕日車股利政策，待5月初董事會討論後再行公布。

裕日車去年第四季獲利大增，與增持大陸轉投資廣州風神汽車股權，增加認列大陸事業獲利來源有關。廣州風神是大陸東風日產汽車最大的生產基地。

(時報資訊)