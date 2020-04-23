半導體測試介面廠精測（6510）2020年首季稅後淨利「雙升」至1.78億元、每股盈餘（EPS）5.46元，雙創同期次高。公司下午將召開線上法說，說明營運概況及展望，明年垂直探針卡（VPC）能否彌補流失的應用處理器（AP）測試板卡訂單，預期將成為法人關注焦點。

精測受明年AP測試板卡訂單再傳流失的利空消息衝擊，股價5天急跌逾2成，昨（22）日止跌回升、反彈3.09％，今（23）日開高後勁揚5.05％至666元，惟受調節賣壓出籠壓抑，隨後漲幅明顯收斂，截至11點維持逾1％漲幅。三大法人昨轉為買超47張。

精測2020年首季合併營收9億元，季減10.64％、年增達48.48％，改寫同期新高。毛利率52.59％、營益率24.23％，低於去年第四季53.65％、30.49％，優於去年同期50.58％、18.82％。稅後淨利1.78億元，季增8％、年增達90％，每股盈餘5.46元，雙創同期次高。

投顧法人認為，精測受惠大客戶新晶片量產，首季晶圓測試板出貨增加帶動營收成長，營收及毛利率表現符合預期。不過，費用率自去年第四季23％顯著提升至28％，使稅後淨利雖繳出「雙升」表現，但每股盈餘表現略低於預期6.83％。

精測去年面對流失主要客戶AP測試板卡訂單，已積極拓展VPC產品因應，打入陸系客戶等其他客戶供應鏈，使營收仍維持成長。今年在重奪美系手機客戶AP測試板卡訂單，加上5G即將商用化的相關測試需求增加，帶動今年營運成長動能回溫。

精測表示，歷經2019年的營運調整，客戶組合已穩健分散，結構健康度轉佳，且已躋身全球半導體探針卡前20強。公司營運以優先維持穩定毛利率為目標，並致力拓展高階、高毛利的次世代技術研發訂單。由於客戶結構調整完善，單一客戶對公司營運影響有限。

投顧法人認為，由於大客戶晶片製程未微縮，4月便展開明年訂單競價，精測基於訂單報價不佳、維持穩定毛利率策略而未接單。預估對精測明年營收影響達10～15％，若無其他客戶訂單彌補，明年營運再度衰退機率將增加，對於精測後市中立看待。

(時報資訊)