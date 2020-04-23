敦睦艦隊群聚感染新冠肺炎，使各界譁然。對於敦睦艦隊是否有重要機密的「額外航程」，國防部長嚴德發昨則表示，這次敦睦遠航就是軍事訓練。據了解，所謂機密任務是去太平洋島操練，但不靠岸不停泊。對此，資深媒體人韋安表示，這支敦睦艦隊就算出了防疫意外，也是「瑕不掩瑜」，批評可以，但別把整個海軍、國軍罵暈。他說所謂追責，不要變成保官卸責，挑軟的欺負。適可而止，千萬別造成美國羅斯福航母艦長被拔官的後遺症。

海軍敦睦支隊3月15日離開帛琉，到4月9日進入左營港，時間長達26天，遠多於當初開往帛琉只花了8天，艦隊究竟去了哪裡？原來敦睦支隊還去了太平島，與東沙島附近的水域時操演。回到台灣附近時，加入海軍年度戰術總驗收，直到4月9日進入左營，再追加監控遼寧艦航母穿越台海。

韋安在臉書指出，在疫情當前，共機共艦繞台不斷，這支敦睦艦隊，「冒著病毒」危險，執行這麼多特殊任務，還難得去南海宣誓捍衛主權。出航的決定，絕不是什麼過錯，共軍有放防疫假嗎？反而有團结台灣，鼓舞士氣的意義。他認為，就算出了防疫意外，也是「瑕不掩瑜」，批評可以，但不要被帶風向，把整個海軍、國軍都罵暈了。

韋安提及，2月日本發生鑽石公主號，重大群聚感染事件，6、700人染病。指揮中心因此有對海軍給些什麼超前的防控建議嗎？口罩配發的夠嗎？密閉艦上工作生活，是否應該比照醫護人員？他說所謂追責，不要變成保官卸責，挑軟的「欺負」。適可而止，千萬不要造成美國羅斯福航母艦長，被拔官的後遺症。

(中時電子報)