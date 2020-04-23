大甲鎮瀾宮等11間宮廟即時監視影像，畫面清晰顯示現場參拜狀況。（陳世宗攝）

五一勞動節將屆，勞工休假何處去？台中市政府首創「宮廟即時看」視訊服務，彙整轄內11間香火鼎盛廟宇現場即時影像，提供香客作為是否前往參拜依據，系統今(23)日上線，民眾只要到民政局網站專區（ http：／／taichung-civil.csii.com.tw ），即可觀看廟宇即時影像，期盼有效分流人潮，降低感染風險。

台中市長盧秀燕說，宗教淨化、安撫人心，是根深蒂固的地方習俗，即使在疫情當下，仍有許多民眾到宮廟參拜；市府全國首創，將各大宮廟即時影像連結到市府網站，設立「宮廟即時看」視訊服務專區，手機、電腦、平板都可使用，點選後就可看到各宮廟裡的人潮狀況，作為是否前往參拜的重要參考。

盧秀燕強調，過去大家較重視旅遊景點的人潮疏散，但宮廟本身不僅是重要的旅遊景點，也是人潮聚集處，市府提供此服務，就是希望防疫盡量做到周延，維護城市安全、保護市民健康。

盧秀燕指出，隨著疫情變化，市府至今已召開19次防疫會議，並以「全民防疫整備與管制」為題召開3次專案會議，預擬全民防疫的整備與管制作為，近期台灣發生敦睦艦隊群聚感染，使得疫情發生變化，台中防疫工作要持續前進強化，因此，市府預計本周舉辦兵棋推演，藉由整合資源、擴大管制，推進各單位防疫作為，全力防堵疫情，並依中央防疫規範與指示，適時調整台中防疫作為。

市府民政局今日召開「宮廟影像線上即時看」記者會宣布系統即日起上線，民政局長吳世瑋現場親自操作示範，並隨機點選大甲鎮瀾宮、大雅永興宮、北屯三官堂、北屯松竹寺、西屯惠來福德祠、西屯福壽宮、東區樂成宮、南屯萬和宮、清水紫雲巖、潭子潭水亭及豐原鎮天宮等11間宮廟的即時監視影像，畫面清晰顯示現場參拜狀況。

民政局說明，各宗教團體於防疫期間不僅配合停辦各項活動，為了讓民眾安心參拜，還實施人流管制措施，尤其這11間宮廟更是願意配合市府的防疫工作，提供即時的參拜人流影像，方便民眾避開人潮，兼顧民眾參拜誠意。

(中時 )