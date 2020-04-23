扭轉出口下跌 澳洲3月商品出口成長29％ 11:302020/04/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局周四公布3月商品出口初值，由於對中國大陸出口鐵礦砂，和對香港與英國出口黃金等都呈現增加的帶動下，月增29％至361億澳元（約228億美元），扭轉1月和2月商品出口下跌的走勢。 其中，非農業的大宗商品出口月增20％至48億澳元，主要是增加出口鐵礦砂至中國所帶動，扭轉1月和2月下滑的局面。至於非貨幣性黃金出口更大幅成長225％至25億澳元。 在進口方面，月增10％至238億澳元。當中資本財月增18％，半成品月增6％。至於機械與運輸設備大幅成長23％。 (工商 ) #億澳 #出口 #扭轉 #鐵礦砂 #黃金 也許您會感興趣 推薦閱讀 撩撥終止ECFA 便宜了誰 04:102020/04/19 時論廣場 陸進出口銀行：Q2加大加快信貸投放 03:122020/04/19 兩岸 因疫情損失百萬 屈中恆曝演出全取消 12:062020/04/19 娛樂 專家傳真－東非潛力市場 肯亞與吉布地 04:102020/04/20 產業特刊 《金融》金價上方有望測試1900美元 09:262020/04/20 財經 《金融》全球酷酷嗽 三因素助燃金價 13:582020/04/20 財經 報告：美對陸出口支撐對當地近1百萬個就業機會 23:442020/04/21 兩岸 金價多頭 仍須留意疫情 04:102020/04/22 投資理財 全球央行狂撒錢 可買進黃金期貨 20:002020/04/22 財經 商品期貨趨勢專欄－全球大撒錢 布局黃金期避險 04:102020/04/23 證券．權證 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 4大領域陷衰退...惟它獨強！ 台積電驚揭手機市場衰退幅度 - 財經 負油價大驚喜！下周汽油又狂降1元 創20年新低 - 即時 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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