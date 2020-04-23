澳洲統計局周四公布3月商品出口初值，由於對中國大陸出口鐵礦砂，和對香港與英國出口黃金等都呈現增加的帶動下，月增29％至361億澳元（約228億美元），扭轉1月和2月商品出口下跌的走勢。

其中，非農業的大宗商品出口月增20％至48億澳元，主要是增加出口鐵礦砂至中國所帶動，扭轉1月和2月下滑的局面。至於非貨幣性黃金出口更大幅成長225％至25億澳元。

在進口方面，月增10％至238億澳元。當中資本財月增18％，半成品月增6％。至於機械與運輸設備大幅成長23％。

(工商 )