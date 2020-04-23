高雄市長韓國瑜拍板定案，將於5月3日實施「兵推演練」，並在四維、鳳山行政中心進行。傳出中央流行疫情指揮中心有「異」見，態度相對保留。韓國瑜今（23）日兩度重申，「堅定不移」執行下去。另外，對於「封城」也強調不能隨便能提出來，目前不考量。

韓國瑜昨提到，5月3日將在鳳山及四維2棟行政中心大樓，模擬封社區的防疫兵推演練。研考會主委李銘義說明，兵推是實際操演，會出動救護車、醫院接送，環保局跟消毒人員、化學兵都會實際大範圍消毒。

今有媒體提到，中央流行疫情指揮中心，似乎對「兵推」態度保留，韓國瑜表示，「尊重」，外界對於兵推有不同意見會納入參考，但該做的是不會停下來。

他強調，封城茲事體大，對高雄影響太巨大了，身為高雄市市長，封城這兩個字，絕對不是隨便能提出來所以目前不考量，但社區感染擴散隨時可能發生，因此5月3日針對社區感染兵推會堅定不移執行下去，市府會與中央加強聯繫。

媒體問及現在高雄都是境外移入個案，兵推有必要性？韓國瑜強調，兵推迫在眉睫，「一定要做，還要快速做」，因為無法預判敦睦艦隊之後，14天、20天、1個月後會不會造成整個擴散，如果社區感染之後，會不會使處置過程手忙腳亂，兵推一定會做，「怎麼會覺得我們是杞人憂天呢？」

韓國瑜認為，身為一個團隊，要看到未來好幾步，就像象棋一樣，目前春安演習重新啟動，有兩派意見一派覺得杞人憂天，一派覺得超前部署，現在治安接受考驗，春安演習得重新啟動，希望大家用正面態度來看。

韓國瑜提到，高市領導團隊來看現況及未來，有無危機可能性存在，就像2月15日就開始啟動防治登革熱，也是判斷今年是暖冬，若是新冠肺炎、登革熱都爆發，恐對高市打擊會很沉重，這是市府團隊該做的事，兵推不是杞人憂天，會堅定不移下去。

(中時 )