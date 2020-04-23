敦睦艦隊官兵染疫，蘇揆上午在行政院會指示，疫情持續，不容鬆懈。他說，面對全球疫情緊急，沒有任何大意的空間，政府一直戰戰兢兢。最遺憾的是，剛好發生敦睦艦隊、磐石艦的事情，這讓我們非常意外，也覺得非常痛苦，面對這樣的一個情況，國人也非常震撼。他已指示政務委員羅秉成進行查核，亡羊補牢、改進缺失。

蘇揆表示，在國內，這一週來，曾經3日出現「全國零確診」，讓國人一度很高興，這一週國內共新增31例，除了境外移入3例，最受國人關注的敦睦艦隊案，就占28例，本土案例則己經連續10天零確診。

蘇揆也提及，防疫團隊堅守112天，人人都要固好自己的陣地。面對全球疫情緊急，還是沒有任何大意的空間，政府一直戰戰兢兢，這非常謝謝防疫指揮中心指揮官及所有同仁，在第一線都這樣堅守。最遺憾的是，剛好發生敦睦艦隊、磐石艦的事情，這讓我們非常意外，也覺得非常痛苦，面對這樣的一個情況，國人也非常震撼。

蘇揆指出，敦睦艦隊必須為保國衛民做長程的演訓，不但必要，且國人都給予支持與肯定，可是這一次在防疫的工作上，確實有許多缺失、沒有到位，國防部長也為此率同將領出來道歉，總統要求儘速調查確實，所以他特別指示政委羅秉成，一定要儘快就這一件事情，防疫的工作在艦艇上應該是如何事前的規範、作業，在整個航程上的要求、回報，在和整個基地艦指部如何通聯管制、回國後如何下船、出港等等的作業，任何每一個細節、每一個點都要查核清楚，找出缺失及沒有到位的地方，我們痛定思痛、亡羊補牢。

他說，他相信這不但是國人的期待，也是國軍一向讓國人肯定的地方，難免在演訓過程中，對於防疫作為沒有碰過或其他情況不到位之處，一定藉這一次整個查核清楚，並且立刻補位、立刻做好，國人也才能安心，官兵也才能安全，而且也是應該做的事，特別希望國防部整個完全配合，讓整個作業不要再有任何破口。

蘇揆也說，幾乎每次院會，他都會提醒各位首長，針對轄管範圍內的特定場域，調度你手中可運用的任何資源，做好疫控，特別是有前車之鑑的、其他國家已經出現過的大規模群聚感染事件的(比如宗教活動、長照機構、移工宿舍、艦隊軍隊、監所等)，更應該要注意提防，全力避免同樣的危機發生，就算不幸出現，也一定要將損害控制到最小，絶不能因為一個失誤，成為全國防疫的破口。

因此，蘇揆也要再度要求各個首長，回去再逐一盤點主管的高風險場域、例行的作業活動等，檢查看看相對應的配套防疫措施夠不夠、所訂的SOP能不能切實到位、有没有足夠資源可加以落實，但也不要把SOP訂得難以執行，真正發生問題時，反而變成阻礙，或者根本派不上用場。另外，切忌因為擔心疫情被發現而有所隱匿，這樣只會失去危機控管的先機，讓疫情更加嚴重且難以收拾。

蘇揆表示，疫情指揮中心從1月3日起，整個防疫團隊天天戰戰兢兢一方面忙於各種防疫工作，一方面又要每天召開記者會，向國人報告，到今天已經是連續第112天没有休息了，實在很辛苦。但只有防疫團隊堅守是不夠的，每個部會、每個人都要守好自己負責的區域，才能把整個國家的疫情守好。

(中時 )