有機稻作慘遭池魚之殃。（楊漢聲攝）

鄉鎮綠美化比賽竟噴灑除草劑，台東縣池上鄉進行環境綠美化評比，有民眾因求好心切，擅自使用農藥噴灑馬路兩旁雜草，但大意未顧及四周都是農田與風勢，導致噴灑農藥時，強勁風勢將藥劑吹往農田，造成稻子枯黃死亡，對此鄉公所表示，未來會加強宣導，爭取經費來來解決。

台東池上青農魏瑞廷生態豐富的田區，這幾年也為他取得許多訂單，21日才剛完成6000包「米之谷」包裝米的出貨，22日清晨巡田時發現他所種植的TGAP農田，部分田區遭農藥噴灑呈現枯黃狀態。

經詢問才瞭解，最近鄉內要進行環境綠美化評比，竟沒使用人工除草，而是噴灑除草劑，魏瑞廷強調，為爭取鄉內綠美化比賽活動最高榮譽，而使用殺草劑，早就失去舉辦綠美化的初衷。

另外，有關稻子污染死亡這件事，魏瑞廷說大家都是同鄉的人，事情發生不是追究賠償了事，而是要讓大家知道，家鄉的環境必須要靠大家維護，不要為了貪圖方便而便宜行事，你的不小心，損及農民1期數個月的心血，也希望相關單位舉辦活動前應該要多方面思考，才能達到舉辦活動的目的，否則只是另一種加害環境的方式。

池上鄉公所秘書潘正寅表示，池上鄉共有10個村，每個村都有4萬元經費進行環境維護，大部分都用人工除草，但因為池上鄉幅員廣大，受限人力及經費考量，比較外部地區會使用到除草劑，未來會多加宣導，想辦法爭取經費來解決。

台東縣環保局長郭建成表示，有關除草劑違規使用在去年11月農業處有發函各機關，民眾不要在核准登記使用範圍以外噴灑除草劑，倘經查獲可依農藥管理法第53條裁處1萬5千元以上15萬元以下之罰鍰。

(中時 )