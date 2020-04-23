綜所稅即將開徵，在此疫情嚴峻之際，為舒緩民眾繳稅陣痛，兆豐銀行率先公布5大刷卡繳稅優惠方案，包括不限稅額最高12期0利率免手續費；一次付清享0.3％現金回饋；全額返現抽獎；滿額最高送3千；以及台灣pay享百元回饋及抽汽車，總計5大超殺優惠，將在五月起同步席捲繳稅市場。

為鞏固頂級客群，倘若民眾申辦「世界卡」，除可同享上述5大優惠外，還能再多拿1％現金回饋(上限2,000元)與0.24％紅利回饋(無上限)，加計一次付清0.3％回饋，最高總計可獲得1.54％的驚人優惠，估計將吸引全台隱藏大戶浮出水面，搶下一波辦卡熱潮。

由於國稅局並非一般的收單機構，刷卡繳稅對發卡行並不會有任何實質手續費收入，也因此往年每逢繳稅季，銀行業往往只能以免手續費及分期0利率的基本菜色做為卡繳稅的攬客手段，畢竟只要加碼回饋，對銀行都是倒貼，也因此各家發卡行往往會相互觀望、忍到最後一刻才以擠牙膏的模式，慢慢宣布當年的繳稅方案。

「兆豐這次殺很大！這種優惠大型行庫很難跟進，畢竟對銀行成本相當吃重，但對持卡人來說確實一大利多，連同業都想辦兆豐卡來繳稅了！」民營銀行主管私下表示，兆豐今年卡繳稅方案讓同業壓力確實不小。

除了把0利率的分期期數由去年9期擴充到今年的最高12期以外 (全行卡不限稅額可分6、9期，Mega one獨享12期)，兆豐今年還特地加碼提供全卡友0.3％現金回饋(上限100元，限量3千名)，只要一次付清稅款並完成登錄即可享有。

此外，「全額返現抽獎」活動，讓成功繳稅的用戶都有機會抽中稅款回饋 (最高上限16,888元)；至於「滿額贈刷卡金」則讓卡友刷滿100萬元可獲贈1千元刷卡金、滿1千萬則可獲贈3千元刷卡金，不無小補；後續各家銀行是否願砸重金比照跟進，也值得持續觀察。

(中時 )