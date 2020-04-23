港匯續強 金管局入市再賣18億港元 11:512020/04/23 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港元匯價持續強勢，在22日紐約市場交易時段尾盤，再度觸發強方兌換保證，香港金管局再承接美元，賣出總值逾18億港元。連同稍早歐洲交易時段賣出的15.5億港元，單日向市場注入33.71億港元。 路透報導，據Refinitiv的報價系統顯示，經過香港金管局最新的入市行動後，銀行體系總結餘於4月24日將進一步增至667.95億港元。 港元匯價近日先後多次觸發7.75兌1美元的強方兌換保證，香港金管局接連入市以捍衛聯繫匯率制度。金管局對上一輪因應港元強勢入市是在2015年10月。 (工商 ) #系統 #億港 #金管局 #入市 #匯價 也許您會感興趣 推薦閱讀 定期定額危機入市 美國科技、生技股具潛力 04:102020/04/20 產業特刊 恒指收跌49點 16:452020/04/20 財經 巴黎非飲用水 驗出微量新冠病毒 04:102020/04/21 國際大事 工研院微系統團隊 創新食安科技推手 16:562020/04/21 科技 港元觸7.75強方兌換水準 港金管局逾四年首承接港元買盤 20:102020/04/21 財經 新舒車冷氣 引進停車直流變頻空調 04:102020/04/22 產業．科技 【趁亂入市跨很大6】代銷轉型建設拚上市櫃 未來還要開演場會賣房 08:442020/04/22 財經 《資訊服務》系統工程整合進入維護期 三商電看好今年本業比去年成長 16:312020/04/22 財經 港金管局三度進場買美元 04:092020/04/23 財經要聞 定位誤差縮小至10公尺內 居家檢疫管理 工研院APP好神 04:102020/04/23 財經焦點 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 即時 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 即時 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 這隻黑天鵝來亂！美股挫 台股也殺不下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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