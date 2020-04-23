港元匯價持續強勢，在22日紐約市場交易時段尾盤，再度觸發強方兌換保證，香港金管局再承接美元，賣出總值逾18億港元。連同稍早歐洲交易時段賣出的15.5億港元，單日向市場注入33.71億港元。

路透報導，據Refinitiv的報價系統顯示，經過香港金管局最新的入市行動後，銀行體系總結餘於4月24日將進一步增至667.95億港元。

港元匯價近日先後多次觸發7.75兌1美元的強方兌換保證，香港金管局接連入市以捍衛聯繫匯率制度。金管局對上一輪因應港元強勢入市是在2015年10月。

(工商 )