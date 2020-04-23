男星羅志祥（小豬）近日和交往9年的女友周揚青屢傳分手，但兩人一直未正面回應。結果今天（23日）一早，周揚青在微博正式宣布兩人已分手，並怒揭小豬與旗下女藝人、化妝師有不正常男女關係；還指他常舉行一般人難以想像的「多人運動」，讓她痛心分手。而檢視小豬旗下的藝人，除了男團C.T.O，女藝人就「只有愷樂」1人，讓微博上的網友紛紛猜測，周文中提到與「旗下女藝人」有不正常關係的女主角，疑似就是「蝴蝶姊姊」愷樂。

愷樂和小豬搭檔主持節目《娛樂百分百》多年，兩人還以此節目得過金鐘獎的肯定，愷樂不但與小豬在節目上展現絕佳默契，在事業上，她也是小豬旗下唯一的女藝人。

周揚清一早發長文，怒掀與羅志祥的分手內幕。（圖／翻攝微博）

而小豬時常與愷樂在螢光幕前嬉鬧，看似感情很好，兩人過去還傳過緋聞，愷樂更曾經在訪談節目上爆料，暗戀過自己的老闆羅志祥。而現在周揚青宣布分手，並一一掀開小豬愛撩妹、與「旗下女藝人」有不正常男女關係，甚至「多人運動」等顛覆三觀的行為，震驚各界。而網友也紛紛開始辦案，認為羅志祥旗下女藝人應該就只有一個愷樂，周揚青所提到的「旗下女藝人」，疑似就是在暗指愷樂。

影片中戴漁夫帽的男子被指就是羅志祥本人，大奶妹參加派對照片也被流出。（合成圖／微博）

而小豬日前被爆料，在宜蘭包下別墅，找來一堆大胸直播主開泳池趴，當時外界就傳聞小豬可能與周揚青已分手，才敢玩這麼大。而有網友還比對照片與影片內容，搜出當時泳池趴的其中3名女子，疑似分別是在IG都有超高人氣的阿寶、焦焦和阮蓎。

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(中時電子報)