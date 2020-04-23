「為什麼我存了好幾年的中鋼，到現在還幾乎是虧錢？」菜籃族林太太不解地問。當年， 同事們熱烈討論買中鋼、台塑這些高知名度的股票存股，一些有投資經驗的朋友也信誓旦旦地說：「買了就不要賣，放著領股息，成本會逐年下降，而且中鋼不會倒，買它準沒錯。」林太太省吃儉用把存下來的錢都拿去買中鋼，原本等待豐收果實的一天。

「不會倒、領股息、降成本、一定賺！」林太太就這麼堅守著強大信念，十幾年下來，邁向財務自由之路依然遙遙無期，帳上獲利總是在損平邊緣徘徊，她就像苦守寒窯十八年的王寶釧，存股存得一點也不安心。反觀林太太的閨密好友羅太太，同樣存股，景況卻完全不同。羅太太多年前看中食品股統一企業，如今帳面上獲利翻了好幾番，存股存得超有成就感。

兩者差異有多大？若把時間拉長來看，過去10年（2010至2019年），投資中鋼的報酬率僅約16%，投資統一的報酬率則達277%。若再把時間拉長到20年（2000至2019年），中鋼投資報酬率約380%，統一報酬率則超過10倍，高達1026%。

曾經是菜籃族必備的定存績優股中鋼，到底發生了什麼事？價值投資達人華倫老師一語道出關鍵：會買中鋼來存股，一定沒有看巴菲特的書；巴菲特說過：賺大錢只有一個祕密，就是要買獨占事業。華倫老師進一步說明：「你想想看，我們聽過的鋼鐵公司，像韓國浦項鋼鐵、新日鐵住金、現代鋼鐵、JFE等一大堆鋼鐵公司，中鋼算什麼？要當老大，才有本事漲價。」

從題材面與產業前景來說，長期投資人張達文指出：「中鋼從2008年以後就再也沒有故事了！」2003至2007年是原物料的黃金年代，全球景氣熱絡加上中國大量基礎建設，推升原物料價格飆漲，也因此推升中鋼股價上漲近4倍。2008年全球金融海嘯之後，全球景氣疲弱，中國經濟成長放緩，鋼鐵原料需求也跟著急速下滑，包括中鋼在內很多原物料相關個股，獲利再也沒有回到2008年金融海嘯前的高峰。

中鋼2007年EPS（每股稅後純益）高達4.49元，自此每況愈下，近幾年EPS都在1元附近；從獲利的角度來看，中鋼不但一點都不穩健，波動還很大。關鍵在於，中鋼是一檔景氣循環股，獲利會因景氣好壞劇烈震盪，投資人常用的財務指標如本益比、殖利率等，用來評估景氣循環股很容易失真；而且景氣每一次循環長達數年，常讓投資人失去警覺，把景氣循環股當作存股長抱標的，這是相當錯誤的迷思。存股達人孫悟天也補充說：中鋼、台塑這類景氣循環股，並不適合當作存股標的。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)