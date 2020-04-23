據美聯社消息指出，世界銀行22日（當地時間）發布報告顯示，由於新冠肺炎疫情造成全球經濟下滑，今年中低收入國家在海外的移民向自己國家匯款的金額預計將減少大約20％。

《參考消息網》報導，報告指出，失業、停工和薪水減少預計將使那些在較富裕國家的移民無法像原來那樣往自己國家匯款。美聯社表示，匯款下降已經給發展中國家的家庭和經濟造成重創。

報告提到，海外匯款去年超過外國直接投資，成為一些較貧困國家的一個較大經費來源。去年匯款金額達到5540億美元，創下紀錄。

(旺報 )