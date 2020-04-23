世界銀行報告：疫情致全球移民匯款減少20％ 11:462020/04/23 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美聯社消息指出，世界銀行22日（當地時間）發布報告顯示，由於新冠肺炎疫情造成全球經濟下滑，今年中低收入國家在海外的移民向自己國家匯款的金額預計將減少大約20％。 《參考消息網》報導，報告指出，失業、停工和薪水減少預計將使那些在較富裕國家的移民無法像原來那樣往自己國家匯款。美聯社表示，匯款下降已經給發展中國家的家庭和經濟造成重創。 報告提到，海外匯款去年超過外國直接投資，成為一些較貧困國家的一個較大經費來源。去年匯款金額達到5540億美元，創下紀錄。 (旺報 ) #匯款 #國家 #報告 #移民 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 落實紓困振興措施 央行：轉型契機來了 04:092020/04/19 財經要聞 社論／疫情緩，經濟陳時中站出來 04:102020/04/19 時論廣場 陸進出口銀行：Q2加大加快信貸投放 03:122020/04/19 兩岸 工商社論》大陸經濟要先蹲後跳需外部助力 04:102020/04/21 財經要聞 疫發不可收拾 全球經濟不確定性 60年最高 04:102020/04/21 全球財經 國際疫情嚴峻，台灣經濟難保 04:102020/04/21 時論廣場 全球進入緊縮年代 04:092020/04/22 論壇廣場 工商社論》論IMF預測報告後政府應有的作為 04:102020/04/22 財經要聞 澳洲上半年經濟 恐重摔10％ 04:102020/04/22 全球財經 把脈金融趨勢－在各國救市政策中 看到什麼樣的機會？ 04:102020/04/22 全球財經 兩岸熱門新聞 金正恩真的沒事啦！陸官媒首闢謠 - 兩岸 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 入境北京廈門隔離21天、廣西28天 台商嘆隔離到懷疑人生 - 兩岸 - 旺報 張亞中開聲援張經義記者會 將募款協助張經義繳「罰款」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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