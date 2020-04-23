新冠肺炎疫情蔓延，特別是在世界各國祭出「禁止入境」的自我保護措施後，更是重創商務活動、體育賽事及大型會議，多以視訊會議或線上直播來因應。愛爾達(8487)贊助直播全球網際網路會議2020(The Web Conference2020)，讓全世界看到台灣網際網路的專業與實力。

今年是全球資訊網30周年，原定在台北舉辦的全球網際網路會議因新冠肺炎疫情的緣故，讓原本的大型國際會議實體活動改為線上視訊直播進行。負責直播的愛爾達科技全體總動員，以自身的專業向全世界展現台灣大型國際會議線上直播的能力。愛爾達董事長陳怡君表示，愛爾達是原生於數位的新媒體，具有整合科技與媒體的能力，這次臨危受命協助全球網際網路會議2020的直播，在最短的時間整合相關單位，力求最完美的呈現，讓全世界看到網際網路的專業與實力。會議主辦人也是中央研究院資訊科技創新研究中心主任黃彥男表示，這是全球網際網路會議首次以線上直播進行，這也可以作為日後會議全球直播的參考範本。

因為新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，在防疫的考量下讓遠距視訊、線上直播服務的使用頻率大幅增加，這也凸顯直播與視訊正加速改變全球通訊使用者的習慣，特別是網路能跨越地理疆域與時差限制，更讓相關的應用服務備受期待。看好線上直播商機，愛爾達去年砸重金打造數位直播攝影棚，陳怡君指出，全新打造的數位攝影棚UGC(用戶輸出內容)或PGC(專業人士輸出內容)直播皆適用；攝影棚全面採用LED燈，適合錄製訪談、教育訓練、講座影片、產品開箱文等。新完工的數位攝影棚，除了提供愛爾達錄製節目外，也可對外租借使用，增加收入來源。

在新冠肺炎疫情下，多數產業都受到衝擊，但也有部分產業因為疫情的緣故創造出新的商機。隨著5G的啟用，大頻寬、高速率、低延遲的通訊特性，將可提供直播者較優質的視訊品質，因此這波「直播視訊商機」已成為加速5G發展的關鍵應用，面對這股直播商機浪潮，愛爾達積極搶進市場。

(時報資訊)