日前有部分三星 Galaxy S20 Ultra 用戶反映，手機在完成 4 月份系統更新後，調整至 120Hz 螢幕更新率的情況下，有時會出現螢幕變綠的情況，且據了解這樣的情況僅發生在搭載 Exynos 990 處理器的版本中(S20 Ultra還有搭載高通 Snapddragon 865的版本)。對此，三星已經證實。根據外媒最新發現，三星稍早前已緊急釋出更新版系統，修復這個尷尬的bug。

Bug: Latest Samsung Galaxy S20 Ultra update sometimes makes the screen green https://t.co/kVCLQsjgng pic.twitter.com/YrnOhGFkSR — Gearcoupon (@gearcoupon) April 15, 2020

The Samsung Galaxy S20 has a same Green Tint Issue as the S20 Ultra; A fix is On the Way https://t.co/AfjCPMxs01 #Tech — Prithivi Raj | Vesper (@ClassicPrithivi) April 21, 2020

Samsung has started rolling out a new update to fix the Galaxy S20 Ultra's green tint issue https://t.co/2nRoymZR8E — Android Central (@androidcentral) April 22, 2020

此前有報導指出，搭載 Exynos 990處理器的三星 Galaxy S20 Ultra版本，在調整到 120Hz 螢幕更新率，且將螢幕亮度調低的情況下，或是在 120Hz 更新率下切換 App，會偶然出現「綠螢幕」bug。根據《Sam Mobile》報導，罪魁禍首應該是出自於 4 月份的系統更新韌體(版本：G988xXXU1ATCT)，三星在那之後緊急停止了此版更新，避免進一步又有用戶因更新而出現問題。而根據《Android Central》報導，三星已經針對 Galaxy S20 Ultra 釋出最新版本 G98xBXXU1ATD3 的更新，當中沒有納入新功能，就是單純為了解決「綠螢幕」問題而推送的更新。目前這項更新僅在德國地區釋出，但相信過不多久也會向其他國家/地區的使用者推送。

三星向來都有在旗艦手機中採用雙處理器版本的策略，今年的 Galaxy S20 Ultra 也不例外。今年在 Change.org 網站有使用者向三星發出請願，請三星不要再使用 Exynos 處理器(連署人數累積超過 43000 人)，並引述多個評測報告指出 Exynos 版本的手機效能不如高通處理器的版本(目前連署人數超過43000人)。對此，三星發出聲明回應，指出兩款處理器都經過嚴格測試，效能表現一致。不過上述綠螢幕 bug 僅出現在 Exynos 990 版本的 Galaxy S20 Ultra 之中，不由得令人又聯想到了兩款處理器的表現不盡相同的議題。

(科技)