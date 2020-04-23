口罩3.0昨天正式實施，蘇揆上午在行政院會表示，根據他的體會，操作介面很簡單，可以直接繳費，下次來領口罩時還可以很簡單的續購下一輪口罩，實在很方便。

蘇揆說，目前口罩產能已穩定達到每日1650萬片以上，為了要讓民眾購買更方便、通路更多元，口罩實名制3.0已經在昨天（22日）上路，今早他也去超商親自體會什麼叫做口罩預購，操作介面很簡單，可以直接繳費，下次來領口罩時還可以很簡單的續購下一輪口罩，實在很方便。

蘇揆分享個人體驗，同時也籲請國人可以多加利用。

(中時 )