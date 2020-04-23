口罩3.0已上路 蘇揆實勘說簡單 11:462020/04/23 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆讚口罩實名制3.0方面(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩3.0昨天正式實施，蘇揆上午在行政院會表示，根據他的體會，操作介面很簡單，可以直接繳費，下次來領口罩時還可以很簡單的續購下一輪口罩，實在很方便。 蘇揆說，目前口罩產能已穩定達到每日1650萬片以上，為了要讓民眾購買更方便、通路更多元，口罩實名制3.0已經在昨天（22日）上路，今早他也去超商親自體會什麼叫做口罩預購，操作介面很簡單，可以直接繳費，下次來領口罩時還可以很簡單的續購下一輪口罩，實在很方便。 蘇揆分享個人體驗，同時也籲請國人可以多加利用。 (中時 ) #口罩 #操作 #操作介面 #上路 #領口 也許您會感興趣 推薦閱讀 逾20國指定救援！這對師兄弟讓台灣口罩機發光 14:002020/04/19 財經 柯朋宇乾瘦 被誤認吸毒 04:102020/04/19 娛樂新聞 收不到口罩的台灣孩子 04:102020/04/20 時論廣場 台灣製口罩繩子易斷？知情人分析5原因 17:342020/04/20 日常 網自製口罩扣搞創意 放上這個超有安全感 11:092020/04/21 時事 超商也可預購口罩！7-11主打四大需求一站滿足 16:272020/04/21 生活 官兵有無戴口罩 屬艦上管理 04:102020/04/22 政治要聞 盧籲中央1天1口罩 暫停援外 04:102020/04/22 地方新聞 林依晨2個月不見尪 做人「疫」外零進度 04:102020/04/22 娛樂新聞 智商157？王浩宇笑爆柯文哲口罩販賣機 21:222020/04/22 政治 政治熱門新聞 綠委批陳道輝哭不是男子漢 宅神用打油詩完爆 - 政治 罷韓投票 他從卦象得到結果好嚇人 - 政治 柯文哲批買口罩跑2趟很麻煩 釣出唐鳳神回！ - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 退役少將向蔡總統痛心喊話：您這句話來得太晚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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