台中市長盧秀燕強調，4縣市在獨居長者關懷、線上教學資源、環境消毒設備、民生物資等多面向互助共享。（陳世宗攝）

中部4縣市是生命共同體，四首聯防將區域防疫量能最大化！台中市長盧秀燕23日邀集南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌及彰化縣副縣長洪榮章開會共商防疫合作事宜，同時為強化區域防疫量能；中彰投苗4縣市共同簽署「中部生活圈防疫合作聲明」，強調4縣市在獨居長者關懷、線上教學資源、環境消毒設備、民生物資等多面向互助共享。

盧秀燕指出，新冠肺炎疫情變化多端，從艦隊造成的疫情破口可發現，中部民眾確為緊密的共同生活圈，面對防疫，只有合作才能成功。盧秀燕也籲請中央應讓民眾每天可以得到1片口罩，滿足物資需求才能夠做好防護工作。

彰投苗3位縣長、副縣長除同步表示對於區域聯合防疫的重視外，也提出重要建議。南投縣長林明溱說，因5月1日連假將屆，針對南投多處熱門景點是否進行人流管控，籲請中央發布統一防疫規範，地方就會配合。

苗栗縣長徐耀昌呼籲民眾加強落實自我健康管理，但勿過於恐慌，保持良好的健康習慣，一起戰勝疫情。彰化縣副縣長洪榮章提到，如國內長照機構因人員確診發生群聚事件，中央應額外從優編列津貼或補助，保障長照機構從業人員的權益。

盧秀燕強調，中部區域本來就是生命共同體，目前中彰投苗4縣市作為區域聯合防疫的試金石，未來防疫措施上軌道後，也將視疫情發展情況，以4＋3的概念，研商擴大整個中部區域治理防疫合作的可能性。

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(中時 )