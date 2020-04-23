罷韓投票預定6月中旬進行，罷韓團體準備展開一系列動員活動，但民進黨中央至今態度模糊，並未表態是否全力動員投票，背後的政治盤算恐是最大關鍵。

由「Wecare高雄」等團體發起的罷免高雄市長韓國瑜活動，高雄市選委會審查通過2階連署書達罷免門檻，預定6月中旬舉行罷免投票。這項宣布，對因為武漢肺炎疫情一度冷卻的罷韓運動，注入一劑強心針。

罷韓團體有防備 不想讓民進黨割稻尾

不過這個史上第1個縣市長罷免案投票，是否會成功，仍是未知數；民進黨中央與地方是否全力投入動員投票，可能是1個重要關鍵。罷韓運動由Wecare高雄、台灣基進與公民割草行動等團體共同推動，之前兩階段的連署，大部分的民進黨籍立委、議員服務處都協助收取連署書，但政治人物多隱身幕後，民進黨中央也保持距離。

民進黨人士指出，罷免投票是需要高度組織動員的活動，若沒有政黨組織系統全力動員，如何投出高雄市民總人口1/4的同意罷免票數，難度相當高。

1位罷韓要角指出，去年籌備1221罷韓大遊行的過程中，民進黨府院高層與部分高雄立委根本不支持，以擔心同天的挺韓、罷韓遊行會引爆衝突為由，運作黨主席卓榮泰冷處理，黨中央不動員黨公職參與遊行；但眼看罷韓遊行聲勢愈來愈大，原本反對最力的綠營立委反而全程參加遊行。

罷免案若失敗 菊新系較有餘裕找接棒者

罷韓若成功，誰代表民進黨出戰高雄市長補選，牽涉民進黨的派系之爭。高雄地方上已傳出「陰謀論」，在菊系與新潮流提不出適當人選的情況下，親英系與海派的行政院副院長陳其邁，仍是最可能代表民進黨參選的人，與其讓陳其邁與海派立委「割稻尾」全碗捧去，不如讓罷免案失敗，菊新系這兩年時間可培養接班人，再戰2022市長一役。

黨內人士指出，民眾黨立委蔡壁如就是看準民進黨內部的矛盾，也想趁機拓展民眾黨下次高雄市議員席次，才遷戶籍到高雄備戰；如果罷免案過關，國民黨提出形象好的人選，也說動在高雄仍有很大影響力的立法院前院長王金平全力支持，藍綠對決之下，民眾黨在高雄約一成的選票實力，可能變成關鍵，會左右選舉結果，因此，不能樂觀認定民進黨參選人一定會贏。

對於罷韓案引起民進黨內部的矛盾與競爭，陳奕齊表示，他們也知道罷免投票需要高度動員，因此歡迎民進黨及其他政黨一起投入，但他們內部有明確態度，想參加民進黨市黨部主委選舉和補選市長的人，不要介入罷韓運動。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)