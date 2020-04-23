台北晶華酒店推出多種母親節外送大餐，並成立酒店專屬「美食快熱送車隊」提供一條龍式服務。（圖／台北晶華酒店）

台北喜來登飯店台北米其林二星餐 廳〈請客樓〉，除推出內用的母親節套餐，今年並推出6人享用的外帶饗宴。（圖／台北喜來登大飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店館內上海〈醉月樓〉（如圖）與〈香宮〉粵菜餐廳，今年也都分別推出了母親節外賣餐點。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

台北國賓飯店集結川粵2大餐廳特色菜餚推出2套外賣母親節大餐，其中12,000元套餐內含川菜廳經典「掛爐烤鴨」與「鴨架芋頭米粉湯」一鴨二吃 。(圖／台北國賓飯店)

台北君悅酒店今年由〈雲錦〉中餐廳、〈漂亮〉廣式海鮮餐廳，以及〈寶艾〉西餐廳分別設計了母親節六人外帶套餐。（圖／台北君悅酒店）

天成飯店集團旗下3館聯合推出「聚團圓-母親節合菜饗宴」外帶餐，6人份每套3999元。（圖／天成飯店集團）

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，卻也同時助長了「宅食經濟」的高速成長，民眾「在家饗美食」的消費習慣改變，帶動餐飲美食外賣與外送市場胃納的快速且大幅成長，為在防疫期間衝出業績並迎合消費趨勢，觀光飯店業者除針對家庭與上班族推出不同的外賣或外送餐食，為搶攻母親節感恩孝親商機，香格里拉台北遠東國際大飯店、台北晶華、喜來登、國賓、寒舍艾美、君悅、圓山與國泰萬怡，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店與世貿國際會館，以及板橋凱撒大飯店等五星級觀光飯店，更比照「年菜外賣」模式推出「母親節大餐外賣」服務，亞都麗緻大飯店更祭出《台北米其林指南》星級餐廳〈天香樓〉主廚率廚藝團隊到府外燴「清冰箱」服務，市況非常熱鬧。

亞都麗緻大飯店〈天香樓〉是以「外燴料理教室」為名推出母親節大餐外燴，提供五道式／16,000元起)及八道式／20,000元起的10人桌宴。為極致表現米其林星級美味，〈天香樓〉主廚將於母親節家宴前三天親自到客人家中查看冰箱食材，研究食材之間的相互搭配性，並根據家庭口味喜好，專業客製菜單內容，再依需求於宴會前一天帶領媽媽走訪市場購買食材。家宴當日可與主廚互動討教佳餚烹調秘訣，再一同尊享米其林饗宴為聚會劃下完美句點。主廚來回台北市顧客住家費用包含於專案內，另增之食材費用與主廚往返市場之交通費則由顧客負擔，宴客地點若於台北市以外地區，主廚往返之交通費用採實支實付。

台北晶華酒店為搶攻宅食商機，將「外賣」服務向「外送」延伸，自組了酒店專屬的小型「美食快熱送車隊」，由酒店專人親送到府。因應母親節到來，台北晶華更一口氣出了4款「母親節闔家外賣餐」」，有港式、滬式、台式與法式不同口味，每套價格自3800元起至6800元不等，可供4到6人享用。值得一提的是，若一次購買兩套中式套餐(4,800元起)、還可獲贈晶華酒店名人套房一晚，全家在33坪大的寬敞套房餐廳內，盡享美饌與天倫之樂。

台北喜來登大飯店館內各餐廳都設計推出了母親節套餐，且除內用外並全都可以外帶，全餐廳外帶消費達1,000元以上並可享8折優惠。其中最稱頭且價格為市場之最的是米其林二星餐廳〈請客樓〉的母親節外帶饗宴，每套14280元可供6人享用的菜色內容有：：砂鍋一品雞、麻油雞飯、花膠白菜滷、蘋果木牛肋排，以及五款迎賓招牌小菜，可享8折優惠。

香格里拉台北遠東國際大飯店的〈上海醉月樓〉、〈香宮〉粵菜廳，以及〈The Cake Room〉，亦針對有意在家慶祝母親節的朋友設計了外帶餐。〈上海醉月樓〉滬式經典外帶母親節6人合菜與〈香宮〉粵式經典外帶母親節6人合菜都是10,888元起，隨餐並加贈5吋精選蛋糕乙個，以及1,000元餐飲折抵金。〈The Cake Room〉的黑熊蜂蜜烤火腿2,880元，爐烤美國肋眼牛排4,880元。

台北國賓飯店的川菜廳與粵菜廳兩廳聯手推出2套6人享用的〈美顏養生母親節外帶套餐〉，6800元套餐內容有：燒臘拼盤(燒鴨／叉燒／霍香牛肉／蔥油土雞)、花旗參石斛燉烏雞

東坡肉燜鮑魚、蔥燒海參王、上湯猴頭菇燴銀杏、魚肚滷白菜、蘿蔔絲酥餅 ／ 蟹殼黃

，以及國賓母親節蛋糕 或壽桃。12000元套餐則以掛爐烤鴨＋鴨架芋頭米粉湯掛帥，其它菜式還有：清蒸松葉蟹、靈芝石斛鮑魚土雞湯、和牛臉頰佐野菇時蔬、薑蔥花膠鵝掌、蒜子火腩燒龍虎斑、燕窩蛋塔／蘿蔔絲酥餅，以及國賓母親節蛋糕或壽桃。

台北君悅酒店亦推出6人享用一西式二中式的3款「君悅美饌家宴」母親節套餐，訂價6888元，早鳥優惠5200元。台北圓山飯店與板橋凱撒飯店也都針對6人推出母親節家宴套餐。

天成飯店集團看準外帶及外送商機，聯合旗下三館：台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館於即日起至6月20日止推出當日現做「聚團圓-母親節合菜饗宴」，由主廚團隊嚴選新鮮海陸食材入菜，用料升級、加量不加價，打造適合小家庭的六人份合菜，7道精緻美饌每套優惠價3,999元，常溫供應只要稍加加熱即可享用。

為使讓消費者安心在家防疫也能輕鬆準備豐盛料理，消費者點餐後，可選擇由配合的計程車專屬外送（運費按跳表計算），將美味餐點送到家。

而放眼台北觀光飯店母親節外帶餐市場，價位最教中產家庭心動的應屬台北寒舍艾美酒店推出的「寒舍食譜粵式外帶全家餐」，4至6人享用只要1980元起。

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