新冠肺炎疫情衝擊各大商圈店家客流量與營收，國民黨今召開「護健康，救經濟，紓困振興方案總體檢」記者會，邀商圈代表出席說明現況，業者紛紛痛陳「店都要倒了，要再向政府借來賠更多嗎？」並呼籲政府發現金或消費券，不要酷碰券，才有助商圈。

國民黨文傳會主委王育敏也向政府提出三點呼籲，一、紓困條件再放寬，簡行政流程；二、政府協調商圈房東降租；三、收回酷碰券成命，改發現金或消費券來幫忙度過疫情衝擊，只要對人民好，國民黨會支持。

淡水商圈理事長盧育佑指出，整個淡水商圈的客流量減少八成，而營收只剩約兩成，包括他自己在內，約兩成業者已打算寧可違反租約，也不要營業，預估4月底還有一波倒店潮。商圈從兩年前就推動行動支付，但效果很差，發行使用行動支拿的酷碰券，毫無意義；政府說可紓困補助，但店都虧損到要倒了，再向政府借錢來賠嗎？最好直接發現金或消費券。

東區商圈發展協會執行長戴政源指出，東區店家出走潮約9％到11％，倒了40多家，雖商圈位在鬧區，但業績剩約五成；現在政府提供的租金減免，只有公有地店家才能受益，但西門町商圈店家大多是私有房產，現在都由協會帶領業者自行跟房東洽談，盼政府協助店家爭取減租。紓困方案只對大企業或勞工有用，對中小商家應減稅或健保費才有感。

新北市烏來溫泉社區發展協會理事長洪楊寶滿說，烏來商圈現在的客流量和營業額都剩不到兩成，尤其在距商圈數公里遠的新烏路設「烏來檢疫所」，造成旅客擔憂，整整兩週沒客人，希望政府協助澄清檢疫所並非設於烏來區內，民眾不需恐慌；如今烏來又被限制進入人數，假日竟然整條老街連一個客人都沒有。雖說有補助貸款，但很難申請，發放現金紓困才最重要。

板橋區商圈景觀發展協會理事長劉朝翔則說，府中商圈上個月業績已下滑五到七成，在這次海軍疫情衝擊下，4、5月會出面另一波店面汰換潮，「大家都無力支撐，哪會借錢再燒錢」；「安心就業方案」及「充電再出發方案」雖用意良善，但兩方案都要求雇主支付員工最低薪資2萬3800元，對業者完全沒有紓困效果，許多雇主因此降低申請意願。

王育敏表示，疫情嚴峻，對國內整體經濟危害非常大，但是政府提出的酷碰券政策，對多數商圈店家沒有實質幫助，無法對商圈店家帶來實質紓困效果，呼籲蔡政府應正視現行紓困政策根本無助商圈業者、多數受疫情影響的家庭，應立即修正錯誤的政策，發放現金取代酷碰券，才能真正讓全民獲益。

她強調，疫情如海嘯，政府應加大力道，蘇揆先前開記者會大肆宣揚有人領到現金，但其實不過佔全國人4％，許多人生活受影響亟需政府更多幫忙，因為沒到位的地方太多了，希望行政院未來記者會是推出更多幫助的作法，不是誇耀成績。

(中時 )