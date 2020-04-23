周揚青今（23日）宣布與交往9年的男星羅志祥分手，消息一出震撼各界。起底周揚青的背景，外界盛傳，她的父親是企業老總，在政商方面都保持良好關係，家境相當富裕；而周揚青的長相也一度成為媒體討論焦點，她大方承認，自己的眼睛、鼻子是整的。

周揚青在還未與羅志祥在一起時，就已經是網路紅人，因為身材姣好，外貌神似Angelababy，在網路上人氣超旺，微博追蹤者在當時超過200萬人；而她的獨特時尚品味，加上經常分享昂貴名牌服飾，深受網友喜愛。

（圖／翻攝自IG、每日頭條）

外界盛傳，她的父親是商界老總，在業界有雄厚的人脈，因此周揚青自小就生活在優渥的家庭中，之後還到英國念書。回顧過去，周揚青曾在微博上透露，「用birkin裝榴槤，Gucci裝大閘蟹。」還曬出外婆在北京購物街上的住宅，足見家境富有，被外界稱為「白富美」。

另外，也常可以看見她po出與澳門賭王何鴻燊的千金何超蓮的合照，可見雙方交情良好。值得關注的是，過去周揚青最具爭議的，就是她的長相。

有網友將周揚青小時候的照片對比現在照片，發現她眼睛變大、鼻子變挺了，批評根本就是整形過的塑膠臉，口口聲聲說有自信，卻跑去整容。對此周揚青霸氣回應，「好不好看都想變得更好看，人生就是不斷努力朝更好邁進。」大方坦承，自己就是有整。

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(中時電子報)