中共總書記習近平昨到陝西汽車控股集團有限公司考察調研，詳細瞭解產品研發、生產、銷售和復工復產情況。

習近平說：「製造業是我們經濟的命脈所系，我們國有企業是生力軍、主力軍，在復工復產方面要起到這個作用。剛才我看了一些產品，也看了你們的生產線，非但沒有受到疫情的影響，而且創造了汽車生產的歷史最高水準，這是必須鼓勵的。希望你們再接再厲，把握機遇，化危為機。特別是去創立發展新的模式、新的業態、新的技術、新的產品。」

(中時 )