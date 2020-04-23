習近平回西安考察：國有企業是復工復產主力軍 11:592020/04/23 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 習近平22日到西安考察調研。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共總書記習近平昨到陝西汽車控股集團有限公司考察調研，詳細瞭解產品研發、生產、銷售和復工復產情況。 習近平說：「製造業是我們經濟的命脈所系，我們國有企業是生力軍、主力軍，在復工復產方面要起到這個作用。剛才我看了一些產品，也看了你們的生產線，非但沒有受到疫情的影響，而且創造了汽車生產的歷史最高水準，這是必須鼓勵的。希望你們再接再厲，把握機遇，化危為機。特別是去創立發展新的模式、新的業態、新的技術、新的產品。」 (中時 ) #復工 #產品 #習近平 #汽車 #生產 也許您會感興趣 推薦閱讀 和泰汽車總裁蘇燕輝辭世 享耆壽93歲 11:042020/04/20 財經 《汽車股》和泰汽車總裁蘇燕輝逝世 享壽93歲 11:252020/04/20 財經 台灣汽車業霸主推手 和泰集團總裁蘇燕輝逝世 11:502020/04/20 財經 汽車大老蘇燕輝辭世 享年93歲 04:102020/04/21 財經要聞 化危機為轉機 國產車廠盼降零件關稅 04:102020/04/21 財經要聞 《貿易》疫啟動起來！貿協辦居家運動產品線上發表 09:092020/04/21 財經 習赴陝西 生態與扶貧一把抓 04:092020/04/22 焦點新聞 大陸新能源車免徵車輛購置稅將延長兩年 17:512020/04/22 財經 戰狼發言人 嗆辣對決國際抹黑 04:092020/04/23 焦點新聞 美總統選舉廣告戰 拜登川普互抹紅 04:102020/04/23 國際大事 兩岸熱門新聞 金正恩真的沒事啦！陸官媒首闢謠 - 兩岸 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 入境北京廈門隔離21天、廣西28天 台商嘆隔離到懷疑人生 - 兩岸 - 旺報 張亞中開聲援張經義記者會 將募款協助張經義繳「罰款」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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