羅志祥(小豬)遭周揚青毀滅性爆料，交往期間種種超渣行為，包括約砲劈腿、和旗下藝人有不正當行為等，其實，他出道多年情史豐富，更曾爆出搶走好友歐漢聲（歐弟）女友，讓歐弟打擊很大，甚至傳出一度想輕生。

歐弟2002年大方認愛Makiyo，沒多久就去當兵，他也幫女友託付給好友小豬，想不到最後遭兵變，Makiyo更和小豬擦出火花，讓歐弟相當痛苦、還曾傳出想要輕生。之後他曾在節目提到，在軍營打給女友時，對方跟他道謝，「找了一個很會照顧他的人來照顧她」，並提出分手，雖沒明講是誰，但也被揣測是在講Makiyo。

不過Makiyo和小豬交往2年多，小豬始終以「好朋友」相稱，不承認戀情。直到4年前，Makiyo才坦承這段戀情，卻惹來小豬的不滿，她也表示反正不會見面了，不用解釋。

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