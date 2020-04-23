「奧丁丁集團」執行長王俊凱（右）與魏瑞廷（左）和小朋友共進晚餐。（楊漢聲攝）

繼去年化身為耶誕老人送愛心後，「奧丁丁集團」執行長王俊凱再度與池上青農魏瑞廷攜手贈米給部落弱勢家庭，希望在新冠疫情期間，每個家庭都能不缺糧，讓孩童自在學習，用實際行動來「紓困」解荒。

去年聖誕節王俊凱化身耶誕老人，送給鹿野地區社區小學堂的小朋友們相機，鼓勵他們用童年的「視野」近距離觀察自己的社區故鄉，再學習以文字記錄、編輯「地方社區報」來放送地方大小事。

王俊凱得知與魏瑞廷去年一起關懷偏鄉的小動作，能夠解決村落長輩超久以來的教養問題，同時也讓孩子找到學習的興趣，因此本日因公務前往台東時，聯繫青農魏瑞廷一起前往瑞興小學堂看看孩子們，同時也請魏瑞廷準備150包的2公斤的區塊鏈神之米贈送給部落弱勢家庭，希望在新冠疫情期間，每個家庭都能不缺糧，讓孩童自在學習。

當王俊凱步入小學堂時就像回到家一樣，每位孩童親切問候王哥哥好，大家圍繞著王俊凱，說著這些日子學習攝影的過程，有孩童迫不及待將攝影作品，與王俊凱與魏瑞廷分享，在孩童分享後2位大哥哥一起陪同小學堂所準備的4月慶生活動，並期許壽星與每位孩童要認真學習，未來作一個對台灣社會有幫助的人。

王俊凱說，每趟總是覺得收穫滿滿，因為透過每次的「歡喜做」社會服務，總能深刻體會到什麼叫做「施比受更有福」。王俊凱說，認識池上青農魏瑞廷後才知道在台東有很多公益事情可以做，尤其有機會參與社會公益後，得到的回饋是任何事業成就都無法比擬的。

(中時 )