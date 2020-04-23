由於美伊緊張情勢升高，加上產油國可能進一步減產，激勵國際油價周三（22日）強彈近20％，為周一出現-37美元負油價後，首次出現強彈。

美國總統川普周三發推文表示，他已指示美國海軍，若伊朗任何砲艦持續騷擾美國在海上船隻，美國海軍就可擊沉任何伊朗砲艦。消息傳出後，提振油價大漲。

美國能源資訊署（EIA）公布，美國原油供應量增加1500萬桶，較市場預期增1392萬桶來得多，創2017年5月以來新高。不過上周美國原油進口量創1992年以來新低，煉油廠產能利用率降至2008年9月來最低，反映出原油需求持續萎縮。

國際能源署（IEA）執行董事Fatih Birol表示，油價不排除進一步下跌，石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）可能會考慮進一步減產。他提出三大建議，首先產油國考慮進一步減產應盡快採取行動；二是要求金融機構採取措施，防止市場失序；最後是具有戰略儲備的國家，可吸收多餘的原油。

周三紐約6月期油飆漲19.1%，收在13.78美元；布蘭特6月期油強升5.38%，收在20.37美元。截至台北時間23日11點28分，紐約油價上漲2.76%，暫報14.16美元。

(中時電子報)