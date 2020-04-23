交行：暫停記帳式原油產品新開盤交易 12:142020/04/23 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼中國銀行暫停「原油寶」的新開倉交易後，中國交通銀行23日發布公告稱，鑑於目前原油市場價格風險與流動性風險等因素，自公告之時起，暫停記帳式原油產品的新開盤交易，現有持倉客戶的平盤交易不受影響。 路透報導，中國銀行自4月22日起暫停客戶原油寶（包括美油、英油）新開倉交易，持倉客戶的平倉交易不受影響。中行22日表示，經該行審慎確認，美國時間4月20日的WTI原油5月期貨合約CME官方結算價每桶負37.63美元為有效價格，並於22日起暫停原油寶（包括美油、英油）新開倉交易。 (工商 ) #暫停 #原油 #開倉 #交易 #記帳 也許您會感興趣 推薦閱讀 石油期貨大驚奇 5、6月合約差價逾9美元 20:462020/04/20 財經 史上最黑暗1天！驚悚負油價 神人1句揭內幕 18:132020/04/21 財經 此波降息房市擴量 恐史上最弱 04:102020/04/22 產業．科技 驚見負油價 靠實質資產減傷 04:102020/04/22 投資理財 油價又崩 散戶不怕死！ 元大原油正2溢價衝400％ 13:102020/04/22 財經 高雄土地交易熱 仁武左營楠梓商業用地交易倍增 16:122020/04/22 財經 《基金》負油價 富達投信提2觀點 16:142020/04/22 財經 尋找儲油空間迫在眉睫 找不到只能關油井 17:242020/04/22 財經 陸中國銀行原油寶出大紕漏 投資者巨虧欲集體訴訟 21:332020/04/22 財經 陸大力抄底 原油仍不堪疫擊 04:092020/04/23 焦點新聞 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 4大領域陷衰退...惟它獨強！ 台積電驚揭手機市場衰退幅度 - 財經 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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