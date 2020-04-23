繼中國銀行暫停「原油寶」的新開倉交易後，中國交通銀行23日發布公告稱，鑑於目前原油市場價格風險與流動性風險等因素，自公告之時起，暫停記帳式原油產品的新開盤交易，現有持倉客戶的平盤交易不受影響。

路透報導，中國銀行自4月22日起暫停客戶原油寶（包括美油、英油）新開倉交易，持倉客戶的平倉交易不受影響。中行22日表示，經該行審慎確認，美國時間4月20日的WTI原油5月期貨合約CME官方結算價每桶負37.63美元為有效價格，並於22日起暫停原油寶（包括美油、英油）新開倉交易。

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