據最新實價揭露資訊顯示，台北市出現多筆知名上億元豪宅賠售交易，根據全國不動產企研室統計，包括中山區「中山世紀」繼頂樓慘賠3671萬元之後，11樓戶於今年1月再賠掉2700萬元；以及金華街名宅「大安石翫」4樓戶，持有4年也在1月賠了1000萬元；至於內湖名宅「國美詠山」11樓戶則因進場時間早，持有8年多小虧172萬元出場。

全國不動產企研室表示，中山區「中山世紀」曾被媒體稱為落難豪宅，其14樓頂樓戶在106年11月以總價1億5300萬元售出，相較102年預售時的1億8971萬元價格，慘賠達3671萬元出場；而此次再出現11樓交易，根據實價登錄顯示，「中山世紀」在今年1月出現1億2500萬元交易，而前一手屋主在107年10月以1億5200萬元買進，持有1年多慘賠2700萬元出場，虧損驚人。

全國不動產董事長葉春智指出，「中山世紀」位中山北路二段，鄰近民權西路捷運站，設計單層單戶共13戶，在2013年房市正火熱時預售，因此即便規劃大坪數豪宅，仍締造三個月完銷的銷售佳績，買方名人群聚。不過隨著房市下修，開始出現賠售窘況，此次11樓戶不僅賠了2700萬元，單價也從107.5萬元下修至86.43萬元，不但創下社區單價新低，更跌破百萬元行情。

大安區「大安石翫」位金華街，實價登錄僅揭露3筆交易，全國不動產總經理藍怡婷表示，其中4樓戶在104年12月以1億1000萬元成交，屋主持有4年，於今年1月以1億元整售出，賠售千萬元。以此筆交易面積共115.25坪，含6個坡道機械車位、約1200萬元行情拆算，每坪從115.59萬元跌落至103.8萬元，顯見即便是大安區燙金門牌，在房市波動下也難逃虧損，單價也創下社區新低。

而內湖億級名宅「國美詠山」，則出現小虧172萬元的11樓戶，因進場時間早，前屋主持有8年多，總價從1億510萬元些微滑落至1億338萬元。全國不動產內湖民權店店長吳澤民透露，「國美詠山」屋齡6年，地點位環山路、港墘路，屬享山色景觀的豪宅大樓，最高成交曾達7字頭，由於屬於大坪數產品，相較周邊單價達百萬元豪宅，單價6字頭相對親民，加上擁有麗山明星學區加持，因此該社區多年來賺賠都有，但價差並不會太大，房價可說是具有一定支撐力，以此次僅賠售172萬元來看，1坪僅下修約1萬元，以億級產品來說表現還算不錯。

(時報資訊)