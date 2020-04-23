美國記憶體大廠美光科技（Nasdaq：MU）今日與摩托羅拉（Motorola）共同宣布摩托羅拉全新Edge+智慧型手機將搭載美光LPDDR5DRAM，提供使用者5G的極致體驗。美光與摩托羅拉攜手合作， 使Edge+透過搭載具備最高處理效能及高頻寬的記憶體與儲存容量，實現5G網速。

摩托羅拉Edge+搭載美光業界領先的12GB LPDDR5 DRAM，提供消費者順暢、零延遲的使用體驗。該全新機種具備更快的資料處理速度與更低的5G延遲率，提高如遊戲與串流娛樂等雲端應用的效能。

除了手機應用外，為因應諸如汽車業、客戶端電腦及專為5G和AI應用打造的網路系統等各種市場對更高效能與更低功耗記憶體日益增長的需求，美光LPDDR5 DRAM提供下列功能與效益：包括提升超過50%頻寬速度，加速下一代旗艦智慧手機的5G與AI應用等性能。功耗使用效率相較於LPDDR4提高超過20%；隨著中高階智慧型手機搭載更多先進功能，手機對穩定電池功耗的需求也日益成長，LPDDR5DRAM能增強旗艦智慧手機續航力。

(時報資訊)