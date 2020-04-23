知名麻辣鍋品牌老四川（2741）董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利4元，與2017年新高相同，以22日收盤價35.75元計算，現金殖利率高達11.19％。公司將於6月9日召開股東常會，全面改選4席董事、3席獨董及3席監察人。

老四川尚未公布2019年財報，自結合併營收8.11億元，年減3.15％，為近3年低點。不過，按股利公告揭露資訊，稅後淨利達1.53億元，年增達87.89％，每股盈餘（EPS）估約7.69元，雙創歷史新高。以此推算，盈餘配發率約52.02％，為歷年低點。

老四川受台股股災影響，3月23日股價下探27.6元新低，2個月跌幅達42％，隨後股價觸底回升。在獲利創高、高殖息率護體激勵下，今（23）日股價開高走揚，早盤最高大漲9.65％至39.2元，1個月來已反彈逾4成。

老四川2019年營收衰退、獲利卻反向躍升，主因公司調整營運方向，全力發展電商產品，進而決定處分位於高雄三民區、原規畫興建中央廚房的土地。據公司2019年上半年財報揭露，該土地已於5月完成出售，扣除相關費用後認列處分淨利1.47億元。

(時報資訊)